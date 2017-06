Caso Schwazer, la IAAF blocca tutto: le provette non arrivano in Italia

Martedì doveva essere il giorno dell'arrivo in Italia delle provette di Alex Schwazer, ma la IAAF ha bloccato tutto. I legali della Federazione Internazionale di Atletica hanno infatti presentato un'istanza al Tribunale di Bolzano per condizionare o quantomeno ritardare l'incidente probatorio affidato dal GIP Walter Pelino al RIS di Parma, chiamato a verificare il DNA o i DNA presenti nelle urine dell'ex marciatore altoatesino.

Nell'istanza, dopo aver ribadito che non è affatto necessario effettuare l'analisi genetica del campione in Italia, la IAAF ha aggiunto che il campione A testato due volte a Colonia andrebbe ri-sigillato alla presenza delle parti per essere trasportato in condizioni di sicurezza. Inoltre, presentando una perizia di un consulente genetista, la IAAF sostiene che anche il campione B (quello delle controanalisi, aperto e ri-sigillato a giugno alla presenza delle parti in causa) può restare a Colonia poichè la quantità di urina presente (6 ml) lo renderebbe inutilizzabile ai fini dell'analisi genetica. Una posizione contestata dai legali di Schwazer, che hanno invece interesse a verificare entrambe le provette, anche perché la stessa Berlinger (l'azienda produttrice) ha riconosciuto che la sicurezza dei suoi manufatti - come ha dimostrato anche il rapporto McLaren - non è invulnerabile.

In linea coi legali del marciatore, il GIP Walter Pelino ha rigettato anche l'istanza della IAAF sostenendo che "è singolare che ci si ponga solo ora a distanza di un anno il problema della sigillatura", ma quando l'arrivo delle provette in Italia sembrava certo, ecco che lo stesso GIP di Bolzano riceve una mail in cui la Wada notifica di non essere sicura di poter ottemperare alla ingiunzione del tribunale italiano perchè il laboratorio di Colonia non rilascia le provette se non in presenza di un ordine di un giudice tedesco.

Le provette, però, non appartengono al laboratorio di Colonia ma alla IAAF; quindi per farle consegnare basterebbe un ordine della stessa IAAF, la quale però ha dimostrato di non volerle consegnare. Perchè?