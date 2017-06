Caso Schwazer: a 4 mesi da Rio, si attende l'incidente probatorio

Caso Schwazer, a che punto siamo? L'ormai ex marciatore altoatesino ha scelto di cambiare vita, ma non rinuncia a difendersi: a oltre quattro mesi dalla sentenza di Rio con cui è stato escluso dalle Olimpiadi per testosterone, si attende ancora l'incidente probatorio chiesto dalla Procura della Repubblica di Bolzano. I magistrati dovevano accertare, tramite l'esame del Dna, se nelle urine risultate positive al doping ci sono tracce biologiche diverse da quelle di Schwazer. Come verificato dal collega Nando Sanvito, la difesa dell'ex atleta è preoccupata perché secondo i genetisti più passa il tempo, più aumenta la possibilità che il materiale genetico nelle provette si deteriori, rendendo l'esame non significativo.



Inoltre il Tas di Losanna, cioè l'organo che ha deciso la squalifica, non ha ancora prodotto le motivazioni della sentenza, senza le quali la difesa di Schwazer non può preparare il ricorso all'Alta Corte svizzera. E qui subentrano nuove domande: perché a 4 mesi dalla sentenza non ci sono ancora le motivazioni? Seguendo il corso ordinario della giustizia, sono tempi compatibili con la maggior parte dei casi, ma quello di Schwazer non sembrava un caso ordinario, considerando la rapidità con cui fu decisa la squalifica. In sostanza, la difesa dell'altoatesino si attendeva la stessa celerità anche nel produrre le motivazioni.