Carolina Kostner bronzo agli Europei di figura

Carolina Kostner sa ancora incantare. Tre anni dopo Sochi 2014 e una lunga, forzata inattività, alla sua prima competizione ufficiale conquista il decimo podio continentale in carriera vincendo la medaglia di bronzo agli Europei di figura in corso a Ostava, in Repubblica Ceca. Decisivo il programma libero interpretato con classe ed eleganza: la pattinatrice azzurra, terza dopo il programma corto (72.40), ha chiuso con un punteggio di 210.52 (che le è valso il 2° posto parziale di giornata), piazzandosi dietro la campionessa uscente e del mondo in carica Evgenia Medvedeva (229.71) e all'altra russa Anna Pogorilava (211.39). Nona l'altra azzurra Roberta Rodeghiero (161.00). Il palmares europeo di Carolina annovera ora 5 ori, 2 argenti e 3 bronzi.