Canoa: Adigemarathon 2017, trionfano i tedeschi Marvin-Felix

Sull'Adigemarathon sventola la bandiera tedesca, in una straordinaria giornata di sole. Il K2 olimpico formato da Erich Marvin e Richter Felix (WV Schierstein) ha vinto la 14.ma edizione della maratona internazionale di canoa, tappa della Coppa del mondo di maratona fluviale disputata sul fiume Adige.



Il K2 tedesco, partito dalla trentina Borghetto d'Avio, ha tagliato il traguardo della veronese Pescantina dopo 35 chilometri, col tempo di 2h02'51", davanti al K2 olimpico del Cus Pavia formato da Francesco Balsamo e Davide Marzani (2h04'13") e il belga Corrijn Dries (2h04'19") che si è aggiudicato il titolo nel K1 olimpico. Nella mezza maratona di 15 km dedicata a ragazzi e cadetti, in evidenza tante giovani promesse tra cui la figlia d'arte Cecilia Panato che ha primeggiato nella categoria C1 Fluviale Ragazzi.



Complessivamente hanno partecipato all'Adigemarathon ben 1.453 fra canoisti e appassionati di gommone, provenienti da 15 nazioni, confermando la manifestazione come la più imponente festa della canoa italiana. "Siamo orgogliosi e soddisfatti - le parole di Massimiliano Adamoli, sindaco di Dolcè - di avere ospitato anche questa volta una manifestazione tra le più importanti nel panorama europeo e mondiale". Così il pluricampione mondiale Vladi Panato: "Un doveroso ringraziamento a tutti i volontari (quasi 400, ndr), indispensabili per la buona riuscita dell'evento".