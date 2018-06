Calciomercato, tutte le trattative di giovedì 31 maggio LIVE

22:30 L'agente di Giaccherini: "Resta al Chievo"

Emanuele Giaccherini resterà al Chievo. La conferma arriva dal suo agente, Furio Valcareggi a RMC Sport: "C'è un accordo, bisogna formalizzarlo. È stata una decisione giusta lasciare il Napoli per il Chievo, le opportunità erano quelle. L'hanno voluto fortemente, ha contribuito in maniera pesante alla salvezza. Siamo soddisfattissimi, c'erano altre alternative ma c'era un po' di fumo. Non abbiamo avuto paura di andare a Verona, sta benissimo. Gioca bene, guadagna bene. Credo che si formalizzerà tutto”.

22:00 "Manchester City su Cancelo"

Il Manchester City ha messo nel mirino Cancelo, che non 'potrà' essere riscattato dall'Inter per via del FFP. Secondo il Manchester Evening News i Citienzs di Guardiola andranno all'assalto del terzino portoghese che il Valencia valuta 35 milioni di euro.

21:50 Ventura: "Contatti con diversi club di Serie A"

Ai microfoni di Radio Crc Gian Piero Ventura conferma che potrebbe tornare ad allenare nel nostro campionato: "Contatti con squadre di Serie A? Con mia grande sorpresa, ho avuto più di un contatto, ma non mi posso permettere di sbagliare".

21:20 "Lo United non molla Perisic"

Il Manchester United insiste per Ivan Perisic. Secondo lo spagnolo Sport, dopo il tentativo andato a vuoto la scorsa estate, i Red Devils su precisa indicazione di Mourinho tenteranno un nuovo assalto in questa finestra di mercato. L'Inter però, nonostante la necessità di reperire risorse entro il 30 giugno per il Fair Play Finanziario, non è intenzionata a cedere uno dei suoi pilastri.

21:00 Bayern, Vidal: "Futuro? Deciderò con calma"

Arturo Vidal non allontana del tutto i dubbi sul suo futuro. Il centrocampista del Bayern Monaco, appena arrivato in Cile per le vacanze, spiega: "Mi rimane ancora un anno di contratto con i bavaresi. Sono molto tranquillo, so quanto valgo e so come devo giocare le partite importanti. Questo è il motivo per cui ci sono così tante offerte quando il mercato si apre, ma stavolta ho intenzione di prendermela comoda. Ci penserà il mio rappresentante Fernando Felicevich che è attento a tutto. Io mi dedicherò al riposo per recuperare al meglio e per vedere se cambiare squadra o meno. Il primo pensiero è restare al cento per cento". Se cambio squadra, sarà per il meglio, per lottare in Champions League, vincere titoli, lottare per cose importanti. Vedremo, l’importante è essere sempre nella forma migliore".

20:00 Inter, Zanetti: "Vogliamo continuare con Icardi"

''Quando si ha in squadra un grande giocatore come Mauro Icardi, è normale che arrivino molte richieste. Ma non siamo preoccupati: vogliamo continuare con lui. 'Noi siamo contenti di Mauro e Mauro è contento dell'Inter. Deve stare tranquillo, ha dimostrato quanto tiene alla nostra maglia. È un punto di riferimento e lo vogliamo con noi''. Così il vicepresidente nerazzurro sul centravanti argentino dopo le indiscrezioni di mercato degli ultimi giorni.

19:15 Milan, spunta Laxalt

Come riporta il Secolo XIX il Milan avrebbe messo nel mirino Diego Laxalt per la fascia sinistra (dove è già arrivato a parametro zero Ivan Strinic). Tuttavia per capire la fattibilità dell'affare bisognerà aspettare giugno, per conoscere le sanzioni che l'Uefa infliggerà al club di via Aldo Rossi.

19:00 Torino, Sirigu verso il rinnovo

Secondo quanto riferisce Tuttosport il Torino sarebbe disposto a blindare Salvatore Sirigu con un rinnovo fino al 2021 e l'aumento dell'ingaggio. Sarebbe questa l'idea per allontanare le sirene del Napoli.

18:10 Inter, Skriniar: "Sono già in una grande squadra"

Milan Skriniar ribadisce ancora una volta di trovarsi bene a Milano: "Se sogno qualche grande squadra? L'Inter è già una big e comunque non rispondo, perché potrei affrontarla in Champions e non sarebbe corretto. E aggiungo che, proprio come ha detto Marek Hamsik, qualora l'Inter volesse darmi via, anche io preferirei un trasferimento all'estero piuttosto che andare in un altro club italiano".

17:45 L'agente di Maggio: "Vuole continuare a giocare"

Massimo Briaschi, agente di Cristian Maggio, ha parlato così del futuro del suo assistito a Radio Crc: "Ha espresso il desiderio di giocare ancora. Ha avuto anche una proposta da De Laurentiis, un'offerta per rimanere nel Napoli, sta valutando varie cose. Il presidente è stato molto disponibile verso un giocatore che è da 10 anni in organico".

17:30 Monaco, Falcao: "Milan grandissimo club"

Radamel Falcao 'chiama' il Milan dal ritiro della nazionale colombiana (a Milanello): "Ho letto e sentito dell’interesse del Milan, è un onore che un club così mi segua, io seguo il calcio italiano, la Serie A è il campionato più difficile, e so che i rossoneri sono la seconda società in Europa per Champions vinte. Al momento sono sotto contratto col Monaco (fino al 2020 ndr) e penso solo al Monaco e alla nazionale, però è chiaro che mi piacciono l’Italia il calcio italiano".

17:15 roma, ufficiale marcano

16:30 chelsea-courtois, è rottura

Stando a quanto scrivono in Inghilterra, Thibaut Courtois sarebbe in totale rottura con il Chelsea. Il contratto del portiere belga è in scadenza nel 2019 e per non perderlo a zero il club di Londra sta pensando di cedere a breve il giocatore, per il quale non mancano le pretendenti. L'interesse del Real Madrid è più che mai vivo: i Blancos dopo l'addio di Zidane preparano la rivoluzione e pensano a un portiere di primissimo livello. Stesso discorso per l'altra finalista di Champions: in casa Liverpool è più che mai forte le necessità di un portiere top dopo la serata horror di Karius.

15:45 Alisson, niente accordo col Real

L'agente di Alisson smentisce le parole di Cafu che aveva preannunciato un accordo già chiuso tra il portiere della Roma e il Real Madrid. "Il fatto che abbia già un accordo con il Real Madrid è completamente falso - ha detto Ze Maria Neis -. Non vedo come Cafu possa sapere più di quello che so io. Il rinnovo? Non ho ancora parlato né con Monchi né con nessun altro".

15:15 Genoa-Marchetti più vicini

Il Genoa è sempre più vicino a Federico Marchetti: il portiere, che giocò titolare al Mondiale del 2010, firmerà un contratto biennale e proverà a rimettersi in gioco dopo l'ultima stagione alla Lazio senza mai giocare.

15:00 Lazio interessata a Badstuber

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Lazio sarebbe interessata al difensore tedesco Holger Badstiuber. Dopo anni travagliati col Bayern a causa dei continui infortuni, ha trovato continuità nell'ultima stagione allo Stoccarda e ora si libera a parametro zero: di lui si è parlato nel vertice tra Lotito, Tare e Inzaghi, ma al momento i biancocelesti sembrano intenzionati ad aspettare prima di formulare un'offerta al giocatore perché stanno valutando anche l'acquisto di Acerbi.

14:45 La Fiorita chiama Bolt

Usain Bolt non ha ancora cominciato la sua carriera da calciatore e a breve farà un test con i norvegesi dello Stromsgodset, ma intanto sembra già conteso. A chiamarlo, via social, sono i sammarinesi del La Fiorita, che scenderanno in campo per i preliminari di Champions.

My dear @usainbolt , we want you with us in @ChampionsLeague with out team from San Marino! Why not? We want write history! @pumafootball what do you think about it? #usaininchampions — La Fiorita (@splafiorita) 30 maggio 2018

14:20 Bayern, vanno via in quattro

Secondo quanto riportato dalla Bild il Bayern Monaco, oltre a Lewandowski che vuole andarsene, sarebbe disposto a cedere Arturo Vidal, Thiago Alcantara, Jerome Boateng e Juan Bernat in caso di offerta adeguata alle richieste del club. Di questi il più vicino alla Serie A è il cileno, accostato già da un anno all'Inter.

14:10 Roma, cristante spinge pellegrini alla juve

Prende quota l'ipotesi Lorenzo Pellegrini-Juventus. A riportarlo è Tuttosport che spiega come il sempre più probabile arrivo di Cristante alla Roma spinga l'ex Sassuolo in bianconero. Sul centrocampista c'è anche l'Arsenal, ma la Juventus è in posizione di vantaggio e potrebbe sfruttare entro il 30 luglio la clausola da 30 milioni di euro.

13:50 psg, areola non rinnova...

Dopo una stagione da titolare al Psg Areola, in scadenza nel giugno 2019, non vuole tornare in panchina. Secondo l'Equipe, il francese, in questi giorni in ritiro con la Francia di Deschamps, ha già messo le cose in chiaro: "Il portiere - si legge - non vede di buon occhio l'arrivo di Buffon che potrebbe rubargli il posto da titolare e ha avvertito che non rinnoverà per fare il secondo”. Il Psg rischia così di trovarsi a gestire un giocatore pronto ad andare allo scontro, senza ampi margini di trattativa, visto che il contratto scade appunto tra un anno. Il prezzo è stimato a 20 milioni, ma è evidente che eventuali club interessati (il Napoli?) potrebbero negoziare in loro favore il contesto di conflitto.

13:15 Zidane lascia il Real Madrid

Clamorosa decisione di Zinedine Zidane: il tecnico ha annunciato in conferenza stampa il suo addio al Real Madrid. "È arrivato il momento giusto, dopo tre stagioni questa squadra ha bisogno di un cambio". Florentino Perez: "È stato uno shock, sono sicuro che tornerà"

13:00 Liverpool, niente Alisson

Si sarebbe allentata la stretta del Liverpool per il portiere della Roma, Allison: a quanto pare Jürgen Klopp ha chiesto ai suoi dirigenti di concentrarsi su Jasper Cillessen, 29enne estremo difensore olandese sotto contratto con il Barcellona, dove trova poco spazio per la concorrenza di Ter Stegen.

12:45 Sporting tra Hart e Viviano

​Ufficialmente è ancora sotto contratto con il Manchester City, ma il futuro di Joe Hart, 31 anni e una stagione con la maglia del Torino, potrebbe essere il Portogallo. Ha ricevuto un'offerta dallo Sporting Lisbona, che cerca un sostituto in caso di partenza di Rui Patricio, che piace al Napoli. I lusitani sono interessati anche a Viviano, numero uno della Sampdoria.





12:30 Chelsea su Lewandowski

Ancora alle prese con la risoluzione del contratto di Antonio Conte che spalancherà le porte all'arrivo di Maurizio Sarri, il Chelsea si muove sul mercato: per l'attacco il nome caldo è quello di Robert Lewandowski, che ha già annunciato il suo addio al Bayern Monaco. Quasi certo l'arrivo del centravanti polacco qualora si concretizzasse il ritorno in Italia - sponda Juventus - di Alvaro Morata.





12:15 West Ham su Felipe Anderson

In attesa di una schiarita sul futuro di Gareth Bale, il Manchester United accelera per l'acquisto dell'ex Inter Marko Arnautovic. Per il momento il West Ham non sembra intenzionato a cedere il nazionale austriaco, ma di fronte ad un'offerta di 60 milioni il suo trasferimento sarebbe inevitabile. E nel caso di cessione, Arnautovic verrebbe rimpiazzato da Felipe Anderson, per il quale prosegue la trattativa con la Lazio.

12:00 La Juve si muove per De Ligt

Secondo Tuttosport, la Juve si sta muovendo per Matthijs de Ligt, difensore classe 1999 dell'Ajax. Il talento olandese sarebbe uno dei rinforzi per la prossima stagione che prevede diverse partenze in casa bianconera: uno di questi potrebbe essere Medhi Benatia che ha già strizzato l'occhio al Marsiglia.

11:30 Roma, Marcano fa le visite

11:00 Manchester United all'assalto di Bale

Secondo El Confidencial, il Manchester United sarebbe andato all'assalto di Gareth Bale proponendogli un contratto da 35 milioni di euro lordi a stagione. Il Real Madrid, soprattutto dopo la doppietta del gallese nella finale di Champions League, non accetta meno di 150 milioni per il giocatore che in questa stagione ha trovato meno spazio anche a causa degli infortuni.

10:30 Napoli, muro viola per Chiesa

Secondo la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina avrebbe respinto un'altra offerta del Napoli per Federico Chiesa: gli azzurri hanno messo sul piatto 50 milioni più Rog e un altro giocatore, ma i viola hanno fatto ancora muro come la scorsa estate.

10:15 Callejon, rispunta l'Atletico

Tre anni fa il Napoli intervenne con un comunicato per smentire la notizia lanciata dai quotidiani spagnoli di un trasferimento già concordato di Callejon all'Atletico. I fatti hanno dimostrato che avevano ragione gli azzurri. Ora il futuro dell'esterno d'attacco è tornato in bilico con l'addio di Maurizio Sarri e l'arrivo di Carlo Ancelotti: il tecnico italiano preferirebbe puntare su Simone Verdi, che costa più o meno quanto il Napoli incasserebbe dalla cessione dello spagnolo. Per Callejon c'è infatti una clausola da 20 milioni che l'Atletico Madrid potrebbe pagare.

10:00 Lampard al Derby County

Lampard has joined the club on a three-year deal. #WelcomeFrank



More details https://t.co/DJLl5iihBH pic.twitter.com/EwTBQmd8XH — Derby County (@dcfcofficial) 31 maggio 2018

09:45 Lazio su Freuler

La Lazio chiede Remo Freuler all'Atalanta: a Simone Inzaghi piace il centrocampista svizzero che parteciperà al Mondiale, il costo del cartellino fissato dai bergamaschi è di 15 milioni.

09:30 Real e Barça su Pjanic

La voce arriva dalla Spagna: "Real Madrid e Barcellona vogliono Pjanic". Che il centrocampista bosniaco sia sempre piaciuto ai due più grandi club del mondo è cosa nota, soprattutto ai catalani. La Juve non lo cede per meno di 70 milioni e al momento sembra improbabile la sua partenza: se l'operazione dovesse davvero concretizzarsi, Modric sarebbe il principato candidato a sostituire Pjanic.

09:15 Milinkovic, la Juve ci prova

Secondo Tuttosport, la Juventus non molla la presa su Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio. Lotito ha sfidato i bianconeri rivelando che non avrebbero i soldi per acquistare il fuoriclasse serbo, ma stando al quotidiano torinese, la cessione di Higuain consentirebbe al club di eliminare dal bilancio una voce pesante relativa all'ingaggio, affondando così il colpo sul gioiello biancoceleste.

09:00 Milan su Mascarenhas

Mascarenhas è il nome nuovo nel mercato del Milan. Secondo Globoesporte ci sarebbero anche i rossoneri sul terzino sinistro del Fluminense che a luglio compirà 20 anni. Il suo agente, Marcelo Robalinho, nei giorni scorsi è stato in Europa: anche Sampdoria, Fiorentina e Benfica avrebbero mostrato interesse per il giocatore.

08:45 Cagliari-Maran, è fatta

Il Cagliari ha scelto l'allenatore della prossima stagione: dopo aver salutato Diego Lopez, Giulini affiderà la panchina della propria squadra a Rolando Maran. L'ex tecnico del Chievo ha vinto la concorrenza di Juric, a giorni verrà dato l'annuncio ufficiale.

08:30 Inter a casa Dembelé

"Inter a casa Dembelé". Secondo il Corriere dello Sport, i dirigenti Ausilio e Gardini sono a Londra per trattare Moussa Dembelé col Tottenham: il centrocampista compirà 31 anni a luglio e ha un contratto in scadenza nel 2019, motivo per cui i nerazzurri sperano di ottenere uno sconto anche attraverso il sì del giocatore, passandro dai 30 milioni chiesti dagli Spurs a una cifra più bassa, intorno ai 20.