Calciomercato, tutte le trattative del 31 gennaio LIVE

inter, ufficiale: Vanheusden torna in belgio

city, guardiola vuole mahrez

Il Manchester City fa sul serio per l'esterno del Leicester Riyad Mahrez. L'algerino ha chiesto la cessione e il club di Guardiola ha già presentato una'offerta alle Foxes per averlo subito a disposizione, complice anche l'infortunio che terrà fuori Sané per 6-7 settimane: 62 milioni di euro. Il Leicester, però, non ritiene adeguata la proposta.

roma, nuova idea blind

L’idea nuova per la fascia sinistra della Roma si chiama Daley Blind, terzino olandese del Manchester United. Il giocatore, che ha dato l'ok al trasferimento, ha 28 anni ed è stato proposto nelle ultime ore a Monchi. La Roma ci sta pensando, il tempo è poco, ma la possibilità è concreta, magari in prestito con diritto o obbligo di riscatto condizionato alle presenze.

napoli, offerto klaassen

Il Napoli lavora ancora su Matteo Politano, ma ha già pronta l'alternativa in caso l'affare con il Sassuolo non dovesse andare in porto. Al ds Giuntoli infatti è stato proposto Davy Klaassen, il duttile trequartista in uscita dall'Everton che la scorsa estate per il suo cartellino pagò all'Ajax la bellezza di 27 milioni di euro. Il rendimento del calciatore è però stato sotto le aspettative e adesso lo stesso Klaassen starebbe cercando una nuova sistemazione per riscattare la sua stagione. In Premier League il calciatore ha collezionato solo 4 presenze.

babacar-falcinelli: è fatta

È praticamente tutto fatto per il trasferimento di Babacar dalla Fiorentina al Sassuolo che, per avere l'attaccante a titolo definitivo, pagherà alla Fiorentina 10 milioni di euro. La svolta decisiva alla trattativa è arrivata nella notte, i viola otterranno dal Sassuolo anche l'alternativa a Babacar dato che a Firenze arriverà Falcinelli, seppure solo in prestito e con diritto di riscatto fissato a circa 9 milioni. L'affare è andato in porto grazie al lavoro degli intermediari Patrick Bastianelli e Mino Raiola.

inter, brozovic da montella

Le ultime ore potrebbero infatti vedere un addio eccellente in casa Inter come quello di Marcelo Brozovic, che piace molto in Spagna, al Siviglia di Vincenzo Montella. Gli andalusi propongono un prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni, l'Inter sta valutando il da farsi, anche in base all'affare Pastore.

chievo, belec a un passo

Svolta vicina nell'affare tra Seculin e il Craiova il portiere del Chievo lascerà Verona e con ogni probabilità verrà sostituito da Vid Belec, in uscita dal Benevento.

raiola: "kean vale 75 milioni"

Mino Raiola ha parlato ai microfoni di Premium Sport di Moise Kean, gioiellino classe 2000 da lui assistito quest'anno all'Hellas (di proprietà della Juventus): "Il Monaco ha sborsato 30 milioni per Pellegri? Allora lui ne vale 75 perché è più forte di Pellegri". "In generale tutti i miei assistiti possono cambiare maglia quest'estate" ha poi aggiunto Raiola.

Dortmund, arriva Batshuayi

Pierre Emerick Aubameyang oggi diventerà un nuovo giocatore dell'Arsenal per 68 milioni di euro e a Londra guadagnerà 11 milioni di euro all’anno. Al suo posto il Borussia Dortmund prenderà Michy Batshuayi, in uscita dal Chelsea, che sta prendendo Giroud.

lazio, ultimo giorno per il rinnovo di de vrij

In casa Lazio tiene sempre banco il rinnovo di Stephan De Vrij. La trattativa è stata molto travagliata, poi finalmente si è raggiunto un accordo, ma si attende ancora l’annuncio ufficiale del nuovo contratto con scadenza 2019 e clausola a 25 milioni. Essendo l'ultimo giorno di mercato, se l’annuncio slitterà ancora De Vrij, da un punto di vista prettamente regolamentare, da domani sarà totalmente libero e può firmare con qualsiasi altro club. La Lazio, ovviamente, può ufficializzare la firma anche a mercato chiuso, sempre che non lo faccia oggi.

Roma, Jonathan Silva

Salta la possibilità che Blind, difensore del Manchester United, arrivi a Roma. L'idea last minute è Jonathan Silva, terzino sinistro classe 1994 dello Sporting Lisbona. Reduce da un infortunio al ginocchio, non gioca dal 16 novembre.

Inter, Gaitan piano B

L'Inter tiene in piedi il piano B per il trequartista: se la trattativa per Javier Pastore non dovesse concretizzarsi, i nerazzurri vireranno in extremis su Nico Gaitan, ex Benfica ora all'Atletico Madrid.

Inter, ufficiale: Nagatomo al Galatasaray

L'Inter saluta Yuto Nagatomo: il terzino giapponese si trasferisce in prestito al Galatasaray. Ecco il comunicato ufficiale del club turco.



Yuto Nagatomo'nun transferi konusunda futbolcu ve kulubü Inter ile resmi görüşmelere başlandı.https://t.co/CdSoheaXdM pic.twitter.com/uuBo6LmFPY — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 gennaio 2018

Roma, fatta per Jonathan Silva

Jonathan Silva sbarca nel pomeriggio a Roma per le visite mediche: il terzino sinistro argentino dello Sporting Lisbona arriva in giallorosso per 6 milioni. Prende il posto di Emerson, passato al Chelsea.

Il Benevento non cede D'Alessandro

Il Benevento dichiara incedibile D'Alessandro: sfuma, quindi, il possibile trasferimento dell'esterno al Sassuolo che avrebbe facilitato l'arrivo di Politano al Napoli. A questo punto diventa sempre più complicata la trattativa per gli azzurri.

Lucas Moura al Tottenham

Lucas Moura ha terminato le visite mediche con il Tottenham: l'esterno brasiliano che era stato accostato anche al Napoli lascia il Psg per la Premier League. Gli Spurs pagheranno circa 30 milioni per il giocatore.

Aubameyang, tempo di visite

Pierre-Emerick Aubameyang è a Londra per le visite mediche con l'Arsenal: l'attaccante gabonese sarà il nuovo centravanti dei Gunners che verseranno 63 milioni di euro nelle casse del Borussia Dortmund.

genoa, bessa fa le visite

Giornata di visite mediche per Daniel Bessa. Il centrocampista ex Verona è arrivato nel capoluogo ligure per gli accertamenti clinici del caso con il Genoa. I rossoblu si sono aggiudicati il derby di mercato con la Sampdoria per l'italo-brasiliano, che approda dunque sotto la Lanterna ma sponda Grifone.

torino, donsah in pugno

L'ultimo giorno di mercato in casa Torino sarà molto movimentato. Da una parte il possibile, anzi probabile, acquisto di Godfred Donsah, dall'altra le operazioni in uscita, sempre a centrocampo. Il Ghanese ha già l'accordo con i granata, ma nel frattempo Cairo vorrebbe monetizzare cedendo Acquah o Obi. Sul primo ci sono Genoa e Cagliari, mentre sul secondo l'ipotesi più probabile è quella del prestito, non gradita fino in fondo dal presidente granata.

Ibra va ai galaxy: "Ha già firmato"

Ibrahimovic è sempre più vicino ai Los Angeles Galaxy. Lo scrive l'Equipe, secondo cui il numero 10 del Manchester United avrebbe già firmato un contratto con il club statunitense. Mourinho nei giorni scorsi aveva aperto le porte a un suo possibile addio: "Se Zlatan vuole un futuro in un altro paese, allora siamo qui per aiutare e creare le condizioni affinché questo accada, non per rendere la vita difficile".

Aubameyang-Arsenal, ufficiale

L'addio di Aubameyang al Dortmund è ufficiale: il gabonese si trasferisce all'Arsenal per 63 milioni di euro.

Milan, Gustavo Gomez tratta col Palmeiras

Secondo Tuttosport, Gustavo Gomez potrebbe ancora lasciare il Milan: saltate le trattative con Fenerbahce e Boca Juniors, il difensore paraguaiano potrebbe trasferirsi al Palmeiras, in Brasile. La richiesta dei rossoneri resta 7 milioni di euro.

roma, bruno peres verso valencia

Oggi in casa Roma si proverà a vedere se in extremis sarà possibile piazzare Bruno Peres. Ieri la trattativa con il Genoa per uno scambio con Laxalt è saltata per il rifiuto del giocatore brasiliano di trasferirsi in rossoblù. Tramontata l’occasione di poter andare al Siviglia (che ieri ha preso dal Porto il messicano Layun), si è aperta la possibilità di un trasferimento al Valencia. Ci si lavorerà su fino alla fine, lo riporta la Gazzetta dello Sport.

verona, pazzini ha accettato il levante

Giampaolo Pazzini saluta la Serie A e si accasa al Levante, che corteggia la punta ex Inter e Milan da giorni. Nelle ultime ore il giocatore si è convinto della destinazione e sta facendo i bagagli in direzione Liga. Tra i club limati gli ultimi dettagli. Non è ancora nota la formula dell’affare, ma Pazzini è di fatto un nuovo giocatore del Levante, dopo essere finito ai margini della rosa di Pecchia.

Spal, ecco Simic

Sarà Lorenco Simic il nuovo difensore della Spal: il croato classe 1996 arriverà dall'Empoli, dove ha giocato i primi sei mesi della stagione in prestito dalla Sampdoria. Non ha debuttato in A l'anno scorso collezionando solo panchine in blucerchiato, in B con i toscani ha realizzato 3 reti in 15 presenze.

Krafth verso Cagliari

Emil Krafth verso il Cagliari: il terzino svedese che quest'anno ha trovato pochissimo spazio al Bologna ha detto no al Verona e sembra a un passo dal trasferimento in Sardegna. Lopez perderebbe Miangue, diretto al Cesena.

Scambio Belec-Puggioni

Vid Belec ha rifiutato la corte del Chievo: il portiere, ora al Benevento, dovrebbe trasferirsi alla Sampdoria nell'ambito dell'operazione Puggioni. I due club, dunque, portano avanti la trattativa per lo scambio: l'italiano sarebbe titolare in maglia giallorossa, Belec farebbe il vice Viviano alla Samp.

Napoli, offerta per Politano

Ultimo tentativo del Napoli per Matteo Politano: gli azzurri hanno offerto 25 milioni al Sassuolo per l'esterno, bonus compresi. Trattativa comunque complicata dal fatto che i neroverdi non hanno trovato il sostituto.

Inter-Donsah, ultimo assalto

L'Inter prova l'ultimo disperato tentativo per arrivare a Godfred Donsah: Ausilio vuole inserire Pinamonti nella trattativa col Bologna per superare la concorrenza del Torino e regalare a Spalletti il rinforzo a centrocampo.

Okaka, niente Galatasaray

Niente Galatasaray per Stefano Okaka: l'attaccante italiano è arrivato tardi per le visite mediche e il trasferimento dal Watford è saltato. Il giocatore resterà in Premier League, dove ha trovato poco spazio.

Roma, ciao Nura: va a Perugia

Verona, arriva Aarons

Nuovo acquisto per il Verona: si tratta di Rolando Aarons, che arriva in prestito dal Newcastle. L'ala sinistra inglese, di origine giamaicana, ha 22 anni e ha giocato appena 4 spezzoni di partita in Premier League.

Eto'o al Konyaspor

Boyé verso il Celta Vigo

Lucas Boyé è vicinissimo al Celta Vigo: l'attaccante argentino classe 1996 ha collezionato 11 presenze in questa stagione con la maglia del Torino, ma non rientra nei piani tattici di Mazzarri, il tecnico subentrato a Mihajlovic.

Lazio, via Tounkara

Maietta, ciao Bologna

Domenico Maietta lascia il Bologna e temporaneamente la Serie A: il 35enne difensore centrale ha trovato l'accordo con l'Empoli e ripartirà dalla B. In questa stagione ha giocato appena 7 partite.

Carnevali: "Politano non si muove"

"Nessuna possibilità per Politano". Carnevali, a.d. del Sassuolo, esclude definitivamente ogni chance di trasferimento per l'esterno del Sassuolo che dunque non andrà a rinforzare la rosa del Napoli. "Con l'Inter non abbiamo parlato di Duncan - ha poi aggiunto - Pinamonti ci piace molto, è un talento che gioca anche in Nazionale, ma non siamo interessati al prestito. Non valorizziamo i giocatori di altri".

Juve, ecco Leandro Fernandes

Visite mediche per Leandro Fernandes: il trequartista olandese classe 1999 in arrivo dal Psv, dove aveva il contratto in scadenza a giugno, andrà a rinforzare la Primavera bianconera.

Pastore, Simonian lascia Milano

Marcelo Simonian lascia Milano e vola a Buenos Aires: l'agente di Pastore ha salutato l'Italia nel momento in cui ha capito che l'operazione per portare l'argentino all'Inter era definitivamente saltata.

Crotone, via Aristoteles Romero

Raffaele Vrenna, d.g. del Crotone, fa il punto del mercato: "Tutte le operazioni in entrata le abbiamo chiuse presto quest'anno. Speriamo di dare Aristoteles Romero in Croazia: lì il mercato è aperto altri 15 giorni, ma contiamo di completare la trattativa a breve"

Chelsea-Giroud, è fatta

Olivier Giroud va al Chelsea: l'affare si chiude per 17,5 milioni più 2,5 di bonus. L'attaccante francese lascia l'Arsenal e resta nella stessa città, ma cambiando maglia: sostituirà Batshuayi, passato al Borussia Dortmund.

Ufficiale, Pazzini al Levante

Dortmund, ufficiale Batshuayi

Cagliari, preso Cofie

Dopo aver chiuso per Caligara il Cagliari ha messo a segno un altro colpo a centrocampo. Dal Genoa arriva infatti Isaac Cofie, 26enne ghanese.

Milan, Gomez verso il Boca

Sembrava una trattativa definitivamente chiusa e invece si è a sorpresa riaperta nell'ultimo giorno di mercato: Gustavo Gomez potrebbe andare al Boca Juniors al fotofinish. Il club argentino ha alzato la propria offerta proponendo al Milan 6,5 milioni di dollari (5,2 milioni di euro): i rossoneri ne chiedevano 7 ma ora stanno riflettendo sull'opportunità di accettare.

CHIEVO, ECCO GIACCHERINI

Emanuele Giaccherini è virtualmente un nuovo giocatore del Chievo: arriva in prestito dal Napoli con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Per l'esterno contratto da 750mila euro all'anno fino al 2021.

GRENIER AL GUINGAMP DAL LIONE