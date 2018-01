Calciomercato, tutte le trattative del 30 gennaio LIVE

20:30 Gabriel in prestito all'Empoli

L’Empoli FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gabriel Vasconcelos Ferreira dall'@acmilan pic.twitter.com/oHYi5NUpYO — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) January 30, 2018

20:00 Mirabelli: "Paletta esempio di professionalità"

La decisione di rescindere il contratto con #Paletta è stata concordata tra le parti. Ci tengo a salutare un grande uomo prima che calciatore. Un esempio di correttezza, professionalità e lealtà sportiva. In bocca al lupo Gabriel, per tutto quello che verrà nella tua carriera. pic.twitter.com/PFBf4VYboQ — MMirabelliOfficial (@MassMirabelli) January 30, 2018

19:45 fiorentina-sassuolo, scambio babacar-falcinelli

Mino Raiola è arrivato da poco nel quartier generale milanese del Sassuolo per provare a definire l'arrivo di Babacar nel club emiliano. L'affare si potrebbe chiudere con uno scambio (alla pari) con Falcinelli. Restano da limare gli ultimi dettagli dell'affare e i giocatori devono ancora trovare l'accordo con le rispettive possibili nuove squadre. Ma la sensazione è che si andrà verso una fumata bianca che è attesa in serata.

19:30 Napoli, "no" anche da Caprari

"Non so niente del Napoli e sinceramente non ho fatto ancora nulla qua. Per questo prima di muovermi dalla Sampdoria vorrei fare qualcosa". Così ha risposto l'attaccante blucerchiato, Gianluca Caprari, alle voci di un possibile interessamento del Napoli, che sarebbe pronto ad offrire 15 milioni per acquistarlo e girarlo poi al Sassuolo per arrivare a Politano.

19:10 Bologna, ufficiale Paz

19:00 Bayern, Robben e Ribery verso il rinnovo

Arjen Robben e Franck Ribery potrebbero rinnovare i rispettivi contratti con il Bayern Monaco, in scadenza nel 2018. Secondo quanto riferisce la Bild il club bavarese ha avviato le trattative per i prolungamenti contrattuali.

18:40 Psg, Ben Arfa: "Come se non esistessi..."

"Quello che vivo al Psg è molto complicato, sento che non esisto. Devi saperci convivere. Ad un certo punto la mia vita da calciatore terminerà, ci saranno eventi più difficili, come la malattia. Prendo questa situazione come un apprendistato in una compagnia teatrale dove tutto termina in un giorno". Ben Arfa a So Foot descrive così la sua situazione attuale nel club parigino: il contratto del 30enne scade nel prossimo giugno.

18:00 Napoli, Caprari per arrivare a Politano?

Il Napoli non demorde per Politano. Questo pomeriggio è andato in scena a Milano un incontro tra il ds degli azzurri Cristiano Giuntoli e il Sassuolo: il club neroverde fa ancora muro. La società di De Laurentiis, per vincere la resistenza degli emiliani, starebbe pensando di prelevare Caprari dalla Sampdoria per poi inserirlo appunto nell'affare Politano.

17:45 Brozovic si avvicina al Siviglia?

Marcelo Brozovic potrebbe lasciare l'Inter. Il centrocampista dei nerazzurri, che nelle scorse ore ha raggiunto insieme al proprio agente l'hotel Melià, sede del calciomercato, sarebbe nel mirino del Siviglia. Il club spagnolo, allenato da Vincenzo Montella, avrebbe presentato un'offerta per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 28 milioni. Nelle prossime ore si cercherà un'intesa tra le società, ma Brozovic, che ha collezionato solo 16 presenze in campionato, potrebbe provare a misurarsi con la Liga. In uscita anche Yuto Nagatomo. Il difensore giapponese avrebbe chiesto la cessione per trovare un club con cui giocare con continuità e potrebbe quindi approdare, sempre con la formula del prestito, al Galatasaray. Due operazioni che permetterebbero all'Inter di alleggerire il monte-ingaggi, poiché attualmente Brozovic guadagna 2,5 milioni a stagione, Nagatomo 1,5.

17:00 Crotone, dal Milan arriva Zanellato

16:25 arsenal, aubameyang è a londra

Pierre-Emerick Aubameyang è arrivato a Londra. Lo riporta la stampa ingles, secondo cui il gabonese si trova al centro di allenamento dell'Arsenal dove si appresterà a effettuare le visite mediche prima di firmare il contratto che lo legherà ai Gunners.

16:15 Conte: "Dzeko resta alla roma"

"Dzkeo è della Roma e penso continuerà ad essere un giocatore della Roma". Antonio Conte mette la parola fine alla trattativa tra i giallorossi e il Chelsea, mentre si appresta ad accogliere Emerson anche se confessa di non conoscerlo particolarmente. "Non ricordo Palmieri perché in Italia ha giocato in Italia solo lo scorso anno quando ha fatto una buona stagione con la Roma - le parole del tecnico dei Blues nella conferenza stampa prima della gara col Bournemouth - Poi ha avuto un brutto infortunio, si è rotto i legamenti, ora si sta riprendendo. Non so se è pronto per giocare, ma stiamo parlando di un giocatore di un'altra squadra in questo momento".

15:45 inter, "65 milioni per skriniar"

Le big d'Europa su Skriniar, a confermarlo è l'agente del giocatore: "Una squadra tra City, Barcellona, United e Real Madrid ha offerto 65 mln, ho presentato la proposta all'Inter, mi hanno detto di no, che è troppo importante. Vedremo a Giugno”.

15:30 sampaoli: "Icardi è vicino al real madrid"

"È un bel problema avere tanta ricchezza in attacco, anche perché stanno facendo tutti bene. Ho parlato con Icardi e gli ho detto tutto: di non rilassarsi, che se starà bene sarà convocato. Inoltre, ora è vicino al Real Madrid". Come nulla fosse, Jorge Sampaoli lancia una vera e propria bomba di mercato. Intervistato da as.com, il ct dell'Argentina ha parlato dell'attaccante e capitano dell'Inter: "Icardi è osservato e quasi tentato dal Real Madrid".

15:05 inter, nagatomo al galatasaray

L'Inter stringe i tempi per Pastore e per riportare il Flaco in Italia "sacrifica" Nagatomo. Pastorello, agente del giocatore, volerà tra poco a Istanbul per trattare il giapponese con il Galatasary, che propone ai nerazzurri la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 7/8 milioni. Alleggerire le casse dello stipendio del terzino aiuterebbe l'Inter a trovare il denaro per il prestito oneroso del Flaco dal Psg.

14:55 udinese, è fatta per vizeu

14:40 city, ufficiale laporte

14:20 roma, difficili laxalt e vidal

La cessione di Emerson Palmieri potrebbe essere un problema per la Roma. I giallorossi stavano lavorando agli approdi di Aleix Vidal e Diego Laxalt, ma il primo non ha intenzione di lasciare Barcellona, mentre per il genoano c'è l'intoppo Bruno Peres: la proposta era uno scambio di prestiti, ma il brasiliano non gradirebbe la destinazione ligure.

14:00 INTER, IPOTESI M'BIA

Per Ramires nessuna speranza ma l'Inter cerca comunque un centrocampista centrale: il Celta Vigo dice no al prestito per Lobotka, spunta l'idea M'Bia in prestito dall'Hebei China Fortune.

13:15 POLITANO, SUMMIT NEL POMERIGGIO

Nel pomeriggio summit tra Carnevali e Giuntoli, i ds di Sassuolo e Napoli cercheranno un accordo per Politano. I neroverdi vogliono più soldi per poi tuffarsi su Babacar (Fiorentina permettendo). D’Alessandro possibile sostituto al Sassuolo, visto che Orsolini sta passando in prestito dall'Atalanta al Bologna (via Juventus).

12:45 CONTE PREFERISCE LLORENTE

Perso Dzeko, il Chelsea aveva virato le sue attenzioni su Giroud in uscita dall'Arsenal dopo l'arrivo quasi ufficiale di Aubameyang. Ma Conte preferirebbe un suo pupillo allenato ai tempi della Juventus: Fernando Llorente che sta trovando poco minutaggio al Tottenham.

12:20 CHELSEA, EMERSON A LONDRA

Sfumato Dzeko, il Chelsea prende comunque Emerson Palmieri: il brasiliano ha lasciato Trigoria dirigendosi a Londra. Visite mediche e firme, ai giallorossi 20 milioni più 8 di bonus.

11:50 cristante: "Juve? mi piace la premier"

Bryan Cristante, centrocampista classe 1995 rivelazione dell'Atalanta, ha parlato al Corriere della Sera del suo futuro: "Mi vuole la Juve? Non so. La mia estate di mercato dipenderà dai prossimi cinque mesi con l'Atalanta. Ma non escludo la Premier League un giorno: mi piace e mi pare adatta alle mie qualità tecniche e fisiche. Bisogna credere sempre in se stessi e lavorare senza ascoltare ciò che dicono di te. Quando mi segavano dandomi dello scarso io sapevo quanto valevo e davo retta solo ai miei e al tecnico. Altri compagni bravissimi non si sono tappati le orecchie e si sono persi per strada. Io per ora vado in campo a lavorare come sempre, poi chissà".

11:45 verona, zuculini al river plate

Adesso è ufficiale. Bruno Zuculini lascia l'Hellas Verona e firma con il River Plate. Dopo aver sostenuto le visite mediche, il centrocampista classe '93 ha firmato il contratto che lo legherà ai Millonarios fino al 2022.

11:20 ternana, il saluto di pochesci ai tifosi

Dopo l'esonero da parte della Ternana arrivato a sorpresa ieri sera, il tecnico Sandro Pochesci attraverso i social ha voluto salutare i tifosi rossoverdi: "Grazie Ternani! Mi avete fatto sognare, gioire, piangere, ridere, oggi mi avete fatto capire che a Terni c'è gente come me - si legge ancora - Avrete un tifoso in più, i ragazzi vi daranno tutto. Siete unici e veri in un mondo di falsi”.

11:00 benevento, arriva puggioni

Christian Puggioni è vicinissimo a vestire la maglia del Benevento. Il club sannita sta cercando da giorni un portiere e questa mattina ci sono stati alcuni contatti che hanno avvicinato il secondo portiere della Sampdoria alla squadra di De Zerbi. Previsti sviluppi nelle prossime ore.

10:30 IL NAPOLI ATTENDE POLITANO

La Juventus ha ribadito di non voler acquistare nessuno a gennaio, il Napoli attende quindi la risposta del Sassuolo per Politano: l'offerta è di 20 milioni di euro più il prestito di 18 mesi di Ounas (valore circa un milione) e la possibilità, la prossima estate, di avere uno tra Ciciretti e Inglese. La richiesta del Sassuolo era di 25 milioni.

10:15 INTER, ALTRI CONTATTI PER PASTORE

Continuano i contatti tra Inter e Paris Saint Germain per Pastore, nonostante le frenate di Ausilio e Sabatini. L'agente del Flaco rimane a Milano, segnale che la trattativa rimane viva, anche se sempre difficile. La proposta nerazzurra prevede un prestito oneroso da 3 milioni di euro più diritto di riscatto a 27, i francesi vorrebbero una cifra iniziale più alta (il doppio): in giornata attesi altri sviluppi.

10:00 ROMA, spunta mukiele

Dopo l'uscita di Emerson, destinato al Chelsea, anche Bruno Peres potrebbe partire dalla Roma: idea scambio con Laxalt ma il brasiliano non sarebbe entusiasta di andare al Genoa. In ogni caso, Aleix Vidal (Barcellona) rimane la prima scelta di Monchi anche se in questo caso il giocatore non è convinto del trasferimento. Monchi sonda anche Mukiele del Montpellier.

09:30 FIORENTINA, ECCO DABO

09:00 "POLITANO? VUOLE UN GRANDE CLUB"

Così Carnevali, ds del Sassuolo, su Politano: "Lui ha la volontà di andare in un grande club, non so poi se il Napoli o altre, perché non c’è solo in Napoli di mezzo. Di solito nel mese di gennaio evitiamo di cedere i giocatori che riteniamo importanti come abbiamo fatto con Zaza e con Defrel. La Juve è interessata al giocatore, non lo dobbiamo nascondere ma non stiamo a discutere l’aspetto economico".

08:30 "CR7 NON VUOLE ICARDI"

Secondo Diariogol, il trasferimento di Icardi al Real Madrid non avverrà in ogni caso a gennaio: Zidane non vuole nuove attaccanti e lo stesso Cristiano Ronaldo (che da sempre ha un ottimo rapporto con Benzema) avrebbe posto un veto all'arrivo del capitano dell'Inter.

08:15 MILAN, PALETTA RESCINDE

Gabriel Paletta ha rescisso il contratto con il Milan ed è libero di trovarsi una nuova squadra: per il difensore argentino c'è la pista Fenerbahce, il club rossonero risparmia gli ultimi mesi di contratto (che era in scadenza a fine giugno)