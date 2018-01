Calciomercato, tutte le trattative del 24 gennaio LIVE

roma, monchi tratta carrasco

Sono giornate febbrili in casa Roma. Mentre si aspetta la risposta definitiva di Dzeko, Monchi si sta muovendo e - come riporta Calciomercato.com - ha intrattenuto un lungo colloquio con Giuffrida, agente di Perotti che in Italia cura anche gli interessi di Ferreira Carrasco. Il belga è in rottura con l’Atletico e gli arrivi di Costa e Vitolo gli tolgono spazio, così il ds giallorosso sta facendo un tentativo per portare il 25 enne a Roma in prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Operazione difficile visto che l'Atletico chiede 10 milioni in più, ma non impossibile, nonostante Giuffrida abbia smentito la trattativa.

Bacary Sagna si offre, il Benevento ci pensa

Suggestione Bacary Sagna, il Benevento può chiudere un altro colpo importante dopo quello di Sandro: alla società del presidente Vigorito, infatti, è stato proposto l'esperto terzino destro francese, attualmente svincolato. Sagna, che in carriera ha anche 57 presenze in Champions League e 65 con la Francia, è rimasto senza squadra da luglio, quando è andato in scadenza con il Manchester City. I dubbi riguardano la condizione fisica del 35enne, per questo il Benevento prima di ingaggiare il giocatore vuole fargli fare un periodo di prova (essendo svincolato può essere tesserato anche dopo il 31 gennaio).

psg, emery 'dice addio' a lucas

Unai Emery, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato della situazione di Lucas Moura (obiettivo di alcuni club, tra cui il Napoli) in conferenza stampa: "Gli ho detto, con grande rispetto, che qui non ci sono le condizioni per giocare chissà quanto tempo. Se vuole più spazio è meglio che cerchi un altro club".

real, Vinicius ti 'snobba'

Acquistato dal Real Madrid per 45 milioni di euro all'età di 16 anni, Vinicius secondo le ultime indiscrezioni della stampa iberica potrebbe sbarcare in Spagna già la prossima estate, anche se il brasiliano frena. "Fosse per me resterei al Flamengo fino al 2019 per crescere e maturare" ha detto dopo aver segnato il gol vittoria contro la Cabofriense.

napoli, maksimovic e spartak ai dettagli

Secondo le indiscrezioni riportate da Sportitalia, per Nikola Maksimovic allo Spartak Mosca siamo ormai ai dettagli. Il difensore si trasferirà in Russia con la formula del prestito secco fino alla fine della stagione: il Napoli avrebbe voluto cederlo in prestito oneroso, ma alla fine ha accontentato il giocatore.

juve, bartra al posto di howedes

Nuovo obiettivo di mercato per la Juventus. Il club bianconero ha messo gli occhi su Marc Bartra. Cresciuto nel Barcellona, ora al Borussia Dortmund, può fare sia il difensore centrale sia l’esterno, è dotato di ottima fisicità e buona tecnica. La Juventus, come riportato da Tuttosport, lo sta seguendo e potrebbe affondare il colpo a giugno, qualora non venisse riscattato Howedes e arrivassero offerte importanti per Rugani dalla Premier League.

De Vrij, il rinnovo è un giallo

Il rinnovo di Stefan De Vrij con la Lazio si tinge di giallo. L'olandese non ha ancora messo la firma sul nuovo contratto che è previsto fino al 2020 con clausola a 25 milioni. Dall'inizio di febbraio il 25enne difensore centrale sarà libero di legarsi a un altro club.

napoli, younes spinge per essere ceduto

Ultime sulla trattativa di mercato Younes-Napoli direttamente da Il Mattino. Il club azzurro - si legge - ha l'esigenza di dare un'alternativa offensiva a Sarri, tenendo conto che Milik non sarà al top della condizione in tempi brevissimi. Younes vuole lasciare Amsterdam già adesso e spinge perché l'Ajax accetti l'offerta di 2,5 milioni di euro del Napoli. I lancieri però vogliono almeno 4 milioni.

Lucas Moura verso il Tottenham

Il Napoli avrebbe voluto fare l'ultimo tentativo per Lucas Moura, ma ormai sembra fatta per il trasferimento dell'esterno brasiliano al Tottenham. Dopo il vertice tra il patron Levy e il manager Pochettino, il club londinese sarà pronto a versare 30 milioni nelle casse del Psg.

joao-mario-west ham, ci siamo quasi

Il West Ham ha aperto al prestito oneroso con diritto di riscatto per Joao Mario: la trattativa per il trasferimento del portoghese in Premier League entra nel vivo e il centrocampista dell'Inter è sempre più vicino all'addio. Ausilio chiede almeno 1,5-2 milioni per la cessione temporanea del giocatore.

Inter, ecco altri due nomi

Yves Bissouma e Marc Oliver Kempf: ecco altri due nomi sul taccuino di Ausilio e Sabatini. Il primo è una mezzala box to box del Lille: maliano di 21 anni, l'Inter sta lavorando per portarlo in Italia già in questa sessione di mercato in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni, ma non sarà un'operazione semplice, visto che il giocatore è seguito da altri club importanti. Kempf è un difensore centrale del Friburgo: classe '95, è nel giro della nazionale tedesca, interessa soprattutto per la prossima estate.

Younes, c'è anche l'Hoffenheim

C'è anche l'Hoffenheim su Amin Younes: il Napoli resta la sua prima scelta, ma la difficoltà nella trattativa tra gli azzurri e l'Ajax lo spinge a valutare anche le alternative. Previsto un incontro tra l'entourage del giocatore e il club tedesco.

Gabigol firma col Santos

Perugia, arriva Gustafson dal Torino

Barcellona-Hebei, accordo per Mascherano

"Racing all'assalto di Palacio"

Il Racing de Avellaneda si muove per Rodrigo Palacio. Secondo quanto riferisce TNT Sports, il club argentino di Milito (direttore tecnico) è pronto a presentare un'offerta importante al Bologna per l'attaccante.

Napoli-Younes, l'Ajax apre

Amin Younes potrebbe diventar subito un giocatore del Napoli: per la prima volta, infatti, l'Ajax ha aperto alla cessione immediata del giocatore che va in scadenza a giugno. Possibilità concrete che l'affare si chiuda intorno ai 4 milioni di euro.

Pinamonti verso il Sassuolo

Andrea Pinamonti potrebbe diventare presto un giocatore del Sassuolo. L'attaccante classe 1999, nel giro della prima squadra dell'Inter, dovrebbe andare in prestito ai neroverdi e diventare il vice-Falcinelli, con grandi possibilità che Matri lasci l'Emilia adesso, prima della scadenza del contratto a giugno.

Roma, pressing su Aleix Vidal

Pressing della Roma per Aleix Vidal: il Barcellona preferisce i giallorossi al Siviglia, perché l'offerta è di 10 milioni complessivi (1 per il prestito, 9 per il riscatto obbligatorio), il giocatore aspetta il suo vecchio club che però preferisce il diritto di riscatto. Monchi sta insistendo per fare il dispetto al "suo" Siviglia.

Chelsea, Conte: "Mai in corsa per Sanchez"

Nessun interesse del Chelsea per Alexi Sanchez. Antonio Conte, parlando del cileno accasatosi allo United, ha chiarito: "Non siamo mai stati in corsa. Una delle ragioni è l’ammontare del salario. Solo uno o due club possono pagare cifre simili di ingaggio, ovvero Manchester City e Manchester United. Noi dobbiamo cercare di costruire qualcosa di importante attraverso il lavoro, non attraverso i soldi".

Juve, occhi su Russo

Come riferiscde la Gazzetta dello Sport oltre a Pellegri, c'è un altro giocatore del Genoa nel mirino della Juventus. Si tratta di Alessandro Russo, portiere di 16 anni.

Carrillo, accordo Monaco-Southampton

Monaco e Southampton avrebbero trovato l'accordo per Guido Carillo. L'attaccante dovrebbe trasferirsi in Inghilterra per circa 22 milioni di euro. Keita resta dunque nel Principato: prive di fondamento le voci secondo cui il Napoli aveva offerto 45 milioni di euro ai biancorossi per l'ex Lazio.

In Portogallo: "Grimaldo al Napoli per 30 milioni"

Secondo la stampa lusitana (in particolare 'O Jogo'), il club di De Laurentiis avrebbe trovato l'intesa con il Benfica, che per il giovane terzino spagnolo incasserà 30 milioni di euro. Al giocatore, che sarebbe il sostituto di Ghoulam se l'algerino dovesse partire, pronto un contratto di cinque anni a 2 milioni di euro a stagione.

Napoli-Younes, è fatta

Il Napoli avrà l'esterno d'attacco che cercava: è Amin Younes, ala tedesca dell'Ajax di 24 anni. In scadenza di contratto a giugno, arriverà subito per 4,5-5 milioni di euro. L'agente Nicola Innocentin, che ha fatto da intermediario nella trattativa, è ad Amsterdam a limare i dettagli dell'operazione

Spal, ufficiale: ceduto Mora

SPAL 2013 srl comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del centrocampista Luca Mora allo Spezia Calcio,...

Scopri di più https://t.co/sAgkOuQPEc#ForzaSpal pic.twitter.com/m3d77uclsQ — SPAL (@spalferrara) 24 gennaio 2018

Brighi riparte dall'Empoli

L'Empoli Fc comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Matteo Brighi. Il calciatore ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2018. pic.twitter.com/HosdSjR2Je — Empoli Fc Official (@EmpoliCalcio) 24 gennaio 2018

Bologna, ecco Nehuen Paz

Nuovo acquisto per il Bologna: è il difensore Nehuen Paz, argentino classe 1993 proveniente dal Newell's Old Boys. Il giocatore, acquistato per 500 mila euro, è sbarcato in Italia per le visite mediche, ma non è ancora detto che resti in Serie A: il Lanus, infatti, potrebbe prenderlo in prestito fino a giugno.

Thiago Silva: "Pastore indispensabile per il Psg"

Thiago Silva fa chiarezza sul 'caso' scoppiato due settimane fa per le sue parole sul possibile addio di Pastore al Psg. Parlando a O Globo il difensore brasiliano ha spiegato: "Javier non ha gradito particolarmente questo episodio. La stampa ci ha marciato un po'. Il giorno dopo gli ho mandato un messaggio e poi abbiamo parlato nello spogliatoio nella migliore maniera e abbiamo dimenticato tutto. Non ci sono problemi di divisioni in seno al nostro spogliatoio, provo sempre un grande affetto per Pastore. In questi anni è stato vittima di infortuni seri e io mi sono sempre informato su come stesse, cosa potevo fare per aiutarlo, quando sarebbe tornato. Adesso tutto questo è dimenticato, ci aspettiamo molto da lui per le prossime partite. Il Flaco è indispensabile per la nostra squadra".

Bologna, ufficiale Krastev

Il Bologna ha ufficialmente concluso l'acquisto di Kaloyan Krastev. A dare l'annuncio è stato lo Slavia Sofia, ormai ex club dell'attaccante bulgaro di 19 anni.

Barcellona, Tabla nel mirino

Secondo quanto riferisce il Washington Post il Barcellona avrebbe messo nel mirino Ballou Tabla. Le trattative con il Montreal Impact per il centrocampista 18enne sarebbero a buon punto.

Joao Mario al West Ham

Trovato l'accordo tra l'Inter e il West Ham per la cessione di Joao Mario: la formula è quella del prestito oneroso con diritto di riscatto. I nerazzurri incassano 1,2 milioni dal trasferimento del giocatore a titolo temporaneo, non fissata, invece, la cifra del riscatto.

TARE: "MILINKOVIC-SAVIC? A GIUGNO VEDREMO"

Igli Tare, ds della Lazio, ha parlato a Premium Sport prima della sfida contro l'Udinese: "De Vrij? Il rinnovo arriverà, non è cambiato nulla anche se con gli olandesi non è facile fare i contratti perché sono rigidi ma siamo ai dettagli. Luis Alberto? Ha un contratto molto lungo, a breve lo prolungherà perché se lo è meritato e si sente parte di questo progetto e di questa società. Milinkovic-Savic? Sarà un giocatore della Lazio fino alla fine della stagione poi non si sa mai cosa può succedere. Lui è felice alla Lazio e noi altrettanto di averlo qui. Non ha un prezzo perché non è sul mercato, questo lo possiamo garantire ai nostri tifosi”.

"CR7, NON TE NE ANDARE"

Secondo Onda Cero, nei giorni scorsi cena tra i senatori del Real Madrid (present, tra gli altri, anche Sergio Ramos e Modric) e Cristiano Ronaldo per convincere il portoghese a non andarsene a fine stagione.