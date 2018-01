Calciomercato Roma, idea Zaza LIVE

23:45 Roma, idea Zaza

L'infortunio di Schick sta facendo fare valutazioni diverse ai dirigenti della Roma in chiave mercato: l'idea è andare su un attaccante con la formula del prestito: Batshuayi, in gol in FA Cup, ora è offerto dal Chelsea, ma si valuta anche l'ipotesi del ritorno di Zaza, quasi sempre in panchina nel Valencia dopo l'inizio sfavillante.

23:30 Ferrero dice no a Giaccherini

Pretattica o verità? Ferrero dice no a Giaccherini in diretta a Premium Sport: "Prendere un giocatore adesso - spiega il presidente della Sampdoria - sarebbe una mancanza di rispetto verso questo gruppo. Abbiamo tanti ricambi, penso che non arrivi nessuno. Giampaolo è contento di questo gruppo":

22:45 Zapata: "Dortmund? Solo voci"

21:45 Musonda, niente Viola: c'è il Celtic

Charly Musonda, trequartista del Chelsea classe 1996, era tra gli obiettivi della Fiorentina in questa sessione di mercato: il belga, però, è vicinissimo al trasferimento al Celtic, dove andrà in prestito per 18 mesi. Con i Blues ha trovato pochissimo spazio giocando appena 34 minuti complessivi in Premier League, divisi in tre presenze.

21:00 MONCHI: "DZEKO? È QUI..."

Il ds della Roma ha parlato a Premium Sport, così Monchi: “Di Francesco ha dichiarato che non si aspettava la trattativa per Dzeko? Le trattative ci sono sempre quando il mercato è aperto, fa parte del gioco. Noi ci confrontiamo quotidianamente con il mister e siamo contenti del suo lavoro. Su Dzeko non ci sono aggiornamenti: siamo contenti che oggi lui sia qui e che giochi, per il resto non è cambiato nulla".

20:30 OSTI: "GIACCHERINI INTERESSA"

19:20 VIDAL VERSO LO UNITED

Clamorosa indiscrezione dalla Germania: secondo la Bild il Bayern Monaco lascerà partire Arturo Vidal quest'estate. La squadra più vicina al centrocampista è il Manchester United, dove l'ex juventino potrà tornare a far coppia con Paul Pogba. A lui è interessato anche il Chelsea, o meglio, Antonio Conte, che di fatto ha trasformato il cileno in uno dei migliori nel suo ruolo al mondo: ma c'è da capire se il tecnico italiano resterà sulla panchina dei Blues quest'estate.

18:45 Conte: "Il Chelsea sta facendo il massimo"

"Per quanto riguarda il mercato, a gennaio specialmente non è facile, ma il club sta facendo del suo meglio per migliorare la rosa". Antonio Conte, dopo la vittoria in FA Cup contro il Newcastle, manda un messaggio conciliante ai Blues dopo le 'polemiche' delle ultime settimane.

18:00 Fiorentina a un passo da Dabo

Secondo quanto riporta l'Equipe la Fiorentina starebbe per chiudere l'acquisto di Bryan Dabo dal Saint Etienne. Il centrocampista 25enne sarebbe a Firenze per finalizzare il trasferimento: per lui è pronto un contratto di quattro anni mentre al club francese dovrebbero andare 4 milioni di euro (bonus esclusi).

17:15 Pastore, pranzo Ausilio-Simonian

L'Inter insiste per arrivare a Javier Pastore. Nella giornata di domenica Walter Sabatini, coordinatore tecnico di Suning, ha pranzato a Milano insieme a Marcelo Simonian, agente del 28enne del Psg.

16:00 ROMA, SU DZEKO INFLUISCE ANCHE IL KO DI SCHICK

Alla luce anche del problema fisico di Patrik Schick (sembra solo un affaticamento ma il ceco deve ancora trovare continuità di rendimento), la Roma riflette ancora sulla cessione di Edin Dzeko. Se il Chelsea soddisferà giallorossi e attaccante entro poche ore, l'affare diventerà ufficiale. In caso contrario, potrebbe saltare tutto perché la Roma dovrebbe trovare un attaccante di un certo livello in pochi giorni.

14:30 Insigne: "Verdi? Ognuno fa le proprie scelte"

"Verdi? Ognuno fa le proprie scelte. Noi dobbiamo essere sereni perché abbiamo un grande gruppo. Non so come è andata la vicenda ma dobbiamo solo pensare a vincere". Lorenzo Insigne, prima del match del San Paolo contro il Bologna, 'liquida' così il rifiuto di Verdi che ha deciso di rimanere in Emilia dicendo no al Napoli.

14:00 "Luis Enrique al Chelsea dopo Conte"

Lusi Enrique in estate prenderà il posto di Antonio Conte sulla panchina del Chelsea. Secondo quanto riferisce il Mail on Sunday l'ex tecnico del Barcellona è il favorito per allenare i Blues mentre l'ex ct se ne andrà con un anno di anticipo rispetto alla scadfenza naturale del contratto.

13:30 Dzeko-Chelsea, lunedì giornata decisiva

Lunedì sarà la giornata decisiva per il passaggio di Dzeko al Chelsea. I Blues devono decidere se accontentare del tutto l'attaccante bosniaco, cedendo quindi sulla scadenza (2021 e non 2020 a 5,5 mln a stagione). Per la Roma in entrata restano caldi i nomi di Aleix Vidal e Deulofeu (che non è stato convocato per partita di stasera contro l'Alaves).

12:55 spal, il marsiglia su vicari

L’Olympique Marsiglia continua a seguire Francesco Vicari. Secondo quanto scrive la stampa transalpina, una delegazione del club biancazzurro sarebbe al “Mazza” per seguire da vicino il difensore della SPAL.

12:30 ausilio: "pastore? siamo contenti"

Il ds dell'Inter, Piero Ausilio, ha parlato ai microfoni di Premium prima della sfida alla SPAL: "Le dichiarazioni di Pastore? Siamo contenti che un campione come lui veda l’Inter come una positiva opportunità. A noi Pastore è sempre piaciuto, ma tra il dire e il fare c’è sempre di mezzo tanto: c’è il Psg, che è proprietaria del cartellino, e ci siamo anche noi, che stiamo facendo ancora delle valutazioni".

12:15 jorginho, colloquio con lo united

Il Manchester United fa sul serio per Jorginho. Come riporta il Manchester Evening News, infatti, gli agenti del centrocampista del Napoli avrebbero già incontrato la dirigenza dei Red Devils, che vede in Jorginho il sostituto perfetto di Marouane Fellaini in mezzo al campo

11:50 stoccarda, esonerato il tecnico wolf

Lo Stoccarda, attraverso i propri canali di comunicazione, ha ufficializzato l’esonero di Hannes Wolf. Fatale al tecnico tedesco la sconfitta casalinga di ieri contro lo Schalke 04.

11:20 inter, anche l'arsenal su brozovic

L'Arsenal si è fatto avanti per Marcelo Brozovic. Secondo quanto riporta il Daily Mirror i Gunners sono pronti a intavolare una trattativa per il centrocampista croato, che arrivò a Milano per 7 milioni di euro e potrebbe lasciare la Pinetina per una cifra vicina ai 20. Se l'affare andrà in porto l'Inter avrà la liquidità necessaria per portarsi a casa Pastore dal Psg.

10:50 genoa, anche il cagliari su rigoni

Nuova pretendente per Luca Rigoni: secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport oggi in edicola anche il Cagliari sarebbe interessato al centrocampista in uscita dal Genoa.

10:30 torino, obi va al benfica

Potrebbe esserci anche Joel Obi nella lista dei partenti per il Torino. Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, domani il Benfica potrebbe fare un’offerta per il giocatore, corteggiato anche dal Deportivo.

10:10 inter, tre big su skriniar

Le grandi d’Europa hanno messo gli occhi su Milan Skriniar. Per il momento si tratta solo di sondaggi, ma Barcellona, Real Madrid e Manchester City hanno aperto un canale diretto con l’Inter. La Gazzetta dello Sport spiega che Walter Sabatini e Piero Ausilio parlano di "giocatore incedibile" e di rinnovo del contratto imminente, ma sanno benissimo che nel giro di qualche mese potrebbe aprirsi un’asta ricchissima alla quale sarebbe poi parecchio difficile restare indifferenti. A maggior ragione per un club alle prese con i rigidi paletti del Fair Play Finanziario, con 50-60 milioni di plusvalenze da incassare entro il 30 giugno prossimo e con la politica dell’autofinanziamento totale imposta da Nanchino.

09:30 sorpresa west ham, occhi su Pellé

Il club inglese, dopo l'arrivo di Joao Mario dall'Inter, vorrebbe concludere la propria campagna acquisti riportando in Premier League l'attaccante italiano, ora allo Shandong Luneng. Si sta cercando di trovare l'intesa sull'ingaggio.

09:05 torino-bologna, si tratta per donsah

Il Torino ha trovato l'accordo con Donsah, ma non ancora quello col Bologna, che chiede un milione in più. Se il centrocampista arriverà a Torino i granata lasceranno partire Acquah, mentre Obi piace a Benfica e Deportivo. Lo riporta 'La Gazzetta dello Sport'.

08:45 genoa, arriva un difensore

Nuovo difensore in arrivo in casa Genoa: il club rossoblù è vicino a Jawad El Yamiq. Centrale, classe '92, marocchino in forza al Raja Casablanca, per lui i rossoblu hanno offerto un milione e mezzo più bonus, si attendono segnali positivi.

08:40 psg, neymar allontana il real

Il brasiliano del Psg ha dichiarato: "Sono contento dei miei compagni e di essere qui in Francia. Sto facendo del mio meglio, i miei numeri sono ottimi e ho intenzione di fare la storia di questo club. Le speculazioni di mercato sul mio conto ci sono sempre state e sempre ci saranno".

08:35 samp-giaccherini, lunedì l'incontro

Sampdoria in pressing per arrivare a Emanuele Giaccherini: entro lunedì il club blucerchiato avrà un incontro per arrivare al centrocampista in uscita dal Napoli. Alla finestra, c'è sempre il Chievo.

08:30 real, ronaldo non si muove

Cristiano Ronaldo, intervistato da Dongqiudi, non ha mostrato dubbi sul suo futuro in maglia Real Madrid, nonostante i rumors degli ultimi mesi: "Mi piace vivere a Madrid, mi piace il clima e mi piace la gente. Adoro la Spagna. Per questo voglio restare qui, il Real Madrid è il top".

08:20 inter, nagatomo è la chiave per ruiz

L'Inter continua il pressing su Fabian Ruiz, centrocampista classe '96 del Betis. Stando a quanto si scrive in Spagna, i nerazzurri sarebbero disposti a pagare la clausola (che ad oggi è di 15 milioni) per portare il giocatore a Milano la prossima estate. Fabian Ruiz sarebbe molto interessato ad un trasferimento in nerazzurro, anche se vorrebbe restare al Betis fino al termine della stagione. L'Inter continuerà a lavorare in vista di giugno e per battere la concorrenza di Roma e Napoli potrebbe lasciar partire Nagatomo destinazione Betis già a gennaio.

08:10 roma, nuova idea Guendouzi

Secondo quanto riportato da L'Equipe, la Roma avrebbe messo gli occhi sul centrocampista del Lorient Mattéo Guendouzi. Per il classe 1999 i giallorossi avrebbero offerto 5 milioni, cifra ritenuta insufficiente per battere la concorrenza di un "club inglese di metà classifica".

08:00 "pastore ha deciso, vuole l'inter"

Non solo Juventus sulla prima pagina di Tuttosport oggi in edicola, il quotidiano torinese si occupa anche del mercato dell'Inter e svela le intenzioni del Flaco Pasore, che starebbe spingendo per trasferirsi in nerazzurro: “Pastore deciso. Vuole l’Inter e il Mondiale”.