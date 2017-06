Boxe, Tyson Fury si ritira: "Che triste la boxe". Ma poi ci ripensa

Tyson Fury, campione del mondo dopo aver detronizzato un anno fa Wladimir Klitschko dal regno dei massimi (Wba, Ibf, Wbo e Ibo), a soli 28 anni ha annunciato, con un tweet polemico e volgare, il proprio ritiro del ring dopo nove anni e mezzo di carriera in cui ha conosciuto solo il sapore della vittoria.

Una scelta che conferma indirettamente i problemi di depressione e di cocaina di cui si parla ormai da qualche tempo, non tanto per la scelta in sé, quanto per la quasi immediata smentita, arrivata nel giro di poche ore. Inizialmente in un tweet pieno di parolacce Fury scrive: "La boxe è la cosa più triste a cui abbia mai partecipato". Dopo un paio d'ore evoca Medea e si prende gioco di quanti avevano rilanciato la notizia del suo ritiro: "Non vi libererete di me così facilmente, sono qui per restare, appena starò meglio difenderò quello che è mio, il trono dei massimi".

Il 29 ottobre Fury avrebbe dovuto affrontare Klitschko a Manchester nella rivincita, ma il campione in carica non si è presentato alla prima conferenza stampa del 5 settembre e il suo manager Hennessy in un comunicato ha dichiarato che il pugile non è in grado di combattere alla stato attuale. Tyson Fury (così chiamato in onore di Iron Mike) il 22 settembre è stato trovato positivo alla cocaina.

Lo zio e allenatore del pugile britannico, Peter Fury, ha recentemente dichiarato che il nipote era arrivato "al punto di rottura" e che avrebbe dovuto ricevere un aiuto professionale. Questo rapido voltafaccia via social appare come la piena dimostrazione di quanto affermato.

Boxing is the saddest thing I ever took part in, all a pile of shit, I'm the greatest, & I'm also retired, so go suck a dick, happy days — GYPSYKING, (@Tyson_Fury) 3 ottobre 2016

Hahahaha u think you will get rid of the GYPSYKING that easy!!! I'm here to stay. #TheGreatest just shows u what the Medea are like. Tut tut — GYPSYKING, (@Tyson_Fury) 3 ottobre 2016