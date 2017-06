Boxe, mitico Pacquiao: dominato Vargas, è ancora campione del mondo

Infinito PacMan. Dopo soli sette mesi da ritirato, Manny Pacquiao è tornato sul ring questa notte, in un Thomas & Mack Center di Las Vegas riempito fino all’inverosimile, per dare l’assalto alla cintura mondiale WBO dei pesi welter, titolo che già gli era appartenuto in passato in due occasioni nei periodi 2009-2012 e 2014-2015. Il trentasettenne filippino (ne compirà 38 il 17 dicembre) ha sfidato e battuto nettamente il campione in carica, il padrone di casa statunitense Jessie Vargas, di dieci anni più giovane, che si era preso la cintura vacante nello scorso mese di marzo dopo la rinuncia di Timothy Bradley Jr.

Il senatore filippino (59-6-2) ha dominato il match facendo prevalere una sorprendente condizione atletica e anche una straordinaria precisione dei colpi: alla fine Vargas ne ha portati 562 ma ne ha messi a segno solo 104, Pacquiao ne ha tirati 405 ma ben 147 sono andati a bersaglio. Sempre concentrato e padrone del ring, Pacquiao ha combattuto in guardia destra ma praticamente ha colpito con entrambe le mani. Si è concesso l’unica pausa al sesto round poi, complice anche uno spacco all’angolo dell’occhio destro di Vargas, ha dato perfino l’impressione di cercare quel k.o. che gli manca dalla difesa del 2009 con Ricky Hatton. Vargas, campione alla prima difesa del titolo, è sembrato sostanzialmente un comprimario: la boxe internazionale ha ritrovato uno dei suoi maggiori protagonisti.