Boxe, Mayweather mostra il malloppo: "Ho scommesso su Isaiah Thomas"

"Mr Money" Floyd Mayweather Jr su un aereo privato con in grembo un mucchio di banconote che dovrebbe aggirarsi intorno ai 350mila dollari: "Ho scommesso su Isaiah Thomas" (il play di Boston, che nel giorno in cui la sorella recentemente scomparsa avrebbe compiuto 23 anni, ha trascinato i Celtics alla vittoria 129-119 su Washington segnando 53 punti) ha spiegato su Instagram l'ex pugile amante del lusso.

Mayweather è salito sul ring per l’ultima volta nel settembre del 2015, dopo 19 anni di carriera chiusa col record di 49-0, guadagnando oltre 800 milioni di dollari. Di recente ha regalato una Mercedes da oltre 30mila sterline al figlio che ha compiuto 16 anni, ma basta fare un giro sul suo profilo Instagram per capire che non è niente per lui...