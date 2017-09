Boxe, Mayweather esagerato: "Ho 7 fidanzate"

Floyd Mayweather torna parlare a poche settimane dal successo nel match del secolo contro Conor McGregor che gli ha permesso di superare Rocky Marciano e diventare il pugile col miglior record di sempre (50-0). Mr. Money si è confidato con il pupazzo Diego (una vera e propria star del web) sul canale YouTube Awkward Puppets, promettendo che quello con l'irlandese (che gli ha fruttato 100 milioni di dollari solo di borsa) è stato il suo ultimo incontro: “L’ultimo match della mia vita è stato quello dei soldi – ha detto - Per costringermi a tornare sul ring dovranno farmi combattere contro un alieno o contro qualcuno di un altro pianeta…”.

Mayweather, intervistato di fronte a uno strip club di sua proprietà a Las Vegas, ha confessato a Diego di avere la bellezza di sette fidanzate: “Non sono un uomo che si accontenta di una sola donna – ha detto - Ho sette fidanzate e sono tutte donne molto fortunate. Usciamo a cena, viaggiamo insieme. Credo che avere una sola donna sia troppo vicino a non averne nessuna”.

Ma Mayweather non colleziona solo donne, tanto che racconta di avere in garage addirittura 25 bolidi, tra cui una Bugatti rossa e una Ferrari gialla. Incalzato dal conduttore, il pugile americano ha anche cercato di ricordare gli estremi di uno dei suoi innumerevoli conti in banca: “Non so con certezza quanti soldi ho, ma credo che saremo intorno ai 200-300 milioni di dollari”.