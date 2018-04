Borussia Dortmund, Stoger: "Bolt deve lavorare ancora molto"

"Penso che abbia del talento ma c'è ancora molto lavoro da fare se vuole fare il professionista". Peter Stoger rimanda Usain Bolt dopo il provino con il Borussia Dortmund, annunciato ai microfoni di Premium e svoltosi tra giovedì e venerdì. "È tutta una questione di movimenti e applicazione, ma l'importante è che si sia divertito" aggiunge il tecnico dei gialloneri, smorzando gli entusiasmi dell'ex velocista giamaicano.



A dire il vero è anche lo stesso Bolt a tirare un po' il freno, per così dire: "La cosa più complicata è correre in continuazione, io sono abituato agli scatti che poi finiscono. Devo rimettermi in forma e migliorare". In ogni caso il 31enne non intende mollare ma al contrario continua a inseguire il suo sogno: "Lavorerò duramente per dimostrare a tutti di poter essere un calciatore professionista". Se non al al Borussia Dortmund magari in un'altra squadra...