Bolt, messaggio ai tifosi: "Ho dato tutto me stesso, come sempre"

Usain Bolt parla ai suoi tifosi su Snapchat dopo l'infortunio nella staffetta 4x100 ai Mondiali di Londra, l'ultima gara della sua strepitosa carriera. "Non era certo questo il modo col quale avrei voluto dirvi addio. Ho dato tutto, in pista. Ho dato tutto me stesso, come sempre. Mi spiace non essere nemmeno riuscito salutarvi, ma sarò allo stadio domani e mi farò vedere" afferma il velocista. "Grazie a tutti amici miei, affetto infinito per voi" ha aggiunto poi il 30enne su Instagram.



Intanto Kevin Jones, medico della nazionale giamaicana, ha voluto dare la sua spiegazione su quanto accaduto: "Non è stato un infortunio grave a fermarlo, sono stati i crampi che gli sono venuti alla gamba sinistra. Il dolore? Usain ne ha sentito tanto per la delusione di aver finito in quel modo, e per aver perso. Le ultime tre settimane per lui sono state molto dure, e noi lo sapevamo. Ora gli auguriamo il meglio".

Thank You my peeps. Infinite love for my fans 🙌🏽🙌🏽 Un post condiviso da Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) in data: 12 Ago 2017 alle ore 16:28 PDT