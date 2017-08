Beyoncé entra nella Nba? Potrebbe comprare Houston...

Beyoncé avrebbe deciso di entrare nel mondo della Nba. Secondo quanto riferisce il portale finanziario Bloomberg, la popstar sarebbe infatti interessata all'acquisto di Houston, la cui franchigia è stata messa in vendita di recente dallo storico proprietario Leslie Alexander. Nello specifico la cantante, nativa proprio di Houston, potrebbe fare parte di un gruppo di investitori che rileverebbero i Rockets per oltre 2 miliardi di dollari.



Beyoncé più volte ha assistito da bordo campo alle partite dei biancorossi e ha anche indossato la loro maglia in alcune esibizioni. Il marito Jay-Z peraltro è stato azionista di minoranza dei Brooklyn Nets. Si tratterebbe del terzo colpo 'estivo' per Houston dopo l'arrivo di Chris Paul e il rinnovo di James Harden.