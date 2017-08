Beach volley, Nicolai-Lupo campioni d'Europa

Hanno vinto ancora loro, sempre loro. Daniele Lupo e Paolo Nicolai sono campioni d'Europa di beach volley per la terza volta, la seconda consecutiva dopo il trionfo di Biel del 2016. A Jurmala la coppia italiana ha battuto in finale i lettoni padroni di casa Sameidov e Smedins: 21-16 il primo set, 23-21 il secondo che, dopo qualche fatica, ha regalato il successo ai due azzurri.



Lupo e Nicolai si confermano dunque al vertice del loro sport, come dimostrato del resto all'Olimpiade di Rio de Janeiro dove si arresero soltanto in finale conquistando una preziosa medaglia d'argento: in Europa sono i numeri uno quasi senza rivali, considerando che negli ultimi quattro anni hanno ottenuto tre trionfi.