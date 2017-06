Basket, Venezia campione d'Italia dopo 74 anni

Venezia campione d'Italia del basket. La Reyer batte Trento 81-78 in gara-6 delle finali scudetto, chiudendo la serie sul 4-2. Per Venezia è il terzo tricolore della propria storia: l'ultimo lo aveva vinto 74 anni fa, nella stagione 1942-43.



Bella e combattuta l'ultima partita con un PalaTrento tutto esaurito. Il primo quarto si chiude sul 17-17 con Trento che pareggia grazie ad una tripla di Gomes. Il secondo quarto si apre con una partenza a razzo degli atleti di Buscaglia che, con grande aggressività, mettono in difficoltà gli avversari, portandosi sopra di 11 punti. Ma Venezia reagisce e torna aggressiva sotto canestro, soprattutto con Stone e Ejim, e recupera il parziale negativo approfittando anche di alcuni falli in attacco di Trento. Solo negli ultimi secondi del tempo la Dolomiti Energia torna in vantaggio di misura (36-35). Il terzo quarto inizia con la squadra di De Raffaele determinata a chiudere la partita, con Tomas Ress in stato di grazia e Bramos e Filloy scatenati.



Con una serie di triple Venezia allunga (fino a +10), ma Trento, con le spalle al muro, riesce a reagire sostenuta dal grande tifo del pubblico di casa arrivando a -5 dagli avversari alla fine del periodo. Nell'ultimo quarto, molto intenso e all'insegna del grande agonismo, Venezia cerca di allungare con decisione, ma Trento lotta con grinta. Di nuovo i veneziani tornano a +10 con una spettacolare tripla di Haynes. Poi, a cinque minuti dalla fine, gli atleti di Buscaglia, che cominciano a denunciare una certa stanchezza, tentano il recupero, ma Venezia (con Ejim e Stone che escono per cinque falli) resiste. Tiratissimi gli ultimi tre minuti. Dopo i tiri liberi di un Filloy concentratissimo, Trento con Sutton riduce a -1 lo svantaggio, ma alla fine Hayes con grande freddezza realizza i tiri liberi decisivi consentendo a Venezia di mantenere il vantaggio e chiudere la partita con tre punti di vantaggio.