Basket, ufficiale: Gentile passa da Milano al Panathinaikos

Ora è ufficiale: Alessandro Gentile, ex capitano dell'EA7 Milano, è un nuovo giocatore del Panathinaikos. Lo ha annunciato il club di Atene sul sito con un comunicato: 'Welcome Alessandro' si legge sulla home dei 'Greens' che in Eurolega mercoledì sera affronteranno proprio Milano. Gentile, in prestito semestrale, non ci sarà: il suo esordio infatti dovrebbe arrivare nel sentitissimo derby del Pireo contro l'Olympiakos che si giochera' il giorno dell'Epifania. La finestra di mercato per i trasferimenti tra i club di Eurolega riapre infatti il 5 gennaio al termine del girone di andata. In estate poi Gentile valuterà un possibile approdo nella Nba.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods ανακοινώνει την απόκτηση του Αλεσάντρο Τζεντίλε για την αγωνιστική περίοδο 2016-17! https://t.co/YIjxcalHqU pic.twitter.com/7S2RxoYpUi — Panathinaikos BC (@paobcgr) 19 dicembre 2016