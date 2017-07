Basket, Trentino Cup: Italia-Bielorussia 96-36

La prima uscita dell’Italbasket è una vera e propria passeggiata. All’esordio nella Trentino Cup, la squadra di coach Ettore Messina demolisce la Bielorussia per 96-36 al termine di una gara mai in discussione. E’ solo il primo passo per una Nazionale che deve dimenticare le delusioni degli ultimi anni, ma è sicuramente un buon inizio per Gallinari e compagni verso gli Europei che scatteranno tra un mese.

Il primo canestro è del giocatore più atteso, Daniel Hackett, al ritorno in campo dopo uno stop di otto mesi. Un po’ di ruggine c’è, anche se il play si muove sciolto: ora si tratta di ampliare tenuta e minutaggio. Sotto canestro Messina opta per Melli e Cervi con Gallinari da ala piccola, a fine partita il miglior marcatore in casa Italia è capitan Gigi Datome, che chiude con 14 punti a referto. Doppia cifra raggiunta anche da Cervi (11), Belinelli (10), Gallinari (10), Filloy (10) e Tonut (10), ma tutti gli azzurri giocano una buona gara.

Al suono della sirena il tabellone segna un eloquente +60, ovviamente la Bielorussia è un test poco attendibile per i nostri, ma comunque buono per partire con il piede giusto. Domani gli azzurri torneranno in campo per la finale della Trentino Basket Cup contro l’Olanda, che ha battuto l’Ucraina (inserita nel nostro girone a Tel Aviv) 70-65.