Basket, Supercoppa: Milano e Avellino in finale

Riuscirà Avellino a prendersi la rivincita su Milano oppure i campioni d'Italia potranno alzare la Supercoppa per la prima volta nella loro blasonata storia? Domenica pomeriggio ultimo atto della Final Four di Supercoppa, remake della finale di Coppa Italia della scorsa stagione. Stesso campo, il Forum di Assago, stesso orario, le 18.15, stesse protagoniste, la Sidigas e l'EA7. Gli irpini, al termine di una gara equilibrata, hanno avuto la meglio di Reggio Emilia (74-72), eliminando i detentori del trofeo con una tripla allo scadere di Joe Ragland. Il playmaker americano è stato match winner e miglior marcatore con 18 punti, ben supportato in attacco da Randolph (16) e Thomas (15), l'Olimpia invece ha domato Cremona (109-87) in una partita combattuta solo fino all'intervallo: Milano ha poi aumentato la pressione in difesa facendo precipitare le percentuali di Cremona e piazzando in avvio di terzo quarto un parziale di 20-2 da cui la squadra di Pancotto non si è più ripresa.



L'EA7 ha mostrato, come da pronostico, una notevole profondità nel roster (11 giocatori hanno messo punti a referto, 5 in doppia cifra) e una evidente superiorità sotto canestro (54 punti in area). "Milano è forte ma noi faremo di tutto per alzare questi trofeo", la carica del coach di Avellino, Pino Sacripanti. "Loro sono una squadra collaudata, con tanti muscoli e grande tecnica. Dovremo essere seri e concentrati dal primo minuto per vincere", la replica dell'allenatore dell'EA7, Repesa. A fare un pronostico super partes ci pensa Cesare Pancotto, 33 anni di esperienza e coach di Cremoma: "L'ago della bilancia è leggermente spostato verso Milano: gioca in casa e ha un roster lungo per sopportare le due partite ravvicinate. Ma le finali fanno sempre storia a sé".