Basket, successi di Sassari e Avellino nella terza giornata di serie A

Netta affermazione della Dinamo Banco di Sardegna Sassari, che sul proprio campo supera 96-73 la matricola Germani Brescia nell'anticipo di della serie A. Nelle prime battute Sassari è più ordinata, ma si rilassa troppo e consente agli avversari di restare in scia e di chiudere la prima frazione in vantaggio: 21-22 per Brescia al 10'. La seconda frazione inizia con il fallo antisportivo di Odom, che consente agli ospiti di provare ad allungare. La reazione dei padroni di casa è immediata. Un parziale di 9-0 consente al Banco di indirizzare definitivamente la partita nei binari piu' congeniali alle disposizioni di coach Pasquini. Al 17' Sassari registra il massimo vantaggio sul +15: 44-29. Pochi istanti del terzo quarto bastano per marcare il nuovo massimo vantaggio sul +18: 55-37. Da quel momento in poi la partita non ha più storia.



Sorride anche la Sidigas Avellino. I biancoverdi battono la Flexx Pistoia con il punteggio di 83-67. Nell'ultimo quarto i biancoverdi hanno sfoderato una partita difensiva superba e con un parziale di 30-5 hanno chiuso la gara. Mattatore di serata Obasohan autore di 19 punti con giocate spettacolari, lo ha seguito il compagno di college Randolph, che ha chiuso con 22 punti. Ma per il team campano non c'è neppure il tempo di gioire, perchè martedì si ritorna in campo per l'esordio in Champions League contro il Mega Leks.