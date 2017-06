Basket, semifinali playoff: Milano-Trento 66-76 in gara-1

L'orgoglio di Trento, i cali di concentrazione di Milano ed ecco che, come in stagione regolare, la squadra di Buscaglia sbanca il Forum di Assago (66-76). Ma se lo scorso 2 aprile la partita per i campioni d'Italia era praticamente senza valore e con ben poche motivazioni, la gara-1 di semifinale scudetto dimostra che Trento, evidentemente, ha i numeri per poter contrastare Milano, abbattuta anche dai fischi del proprio pubblico.



'EA7 aggredisce subito la gara con un super Tarczewski (8 punti, 7 rimbalzi e 14 di valutazione solo nel primo quarto), prima di affievolirsi nei soliti errori nella gestione di palla (21 perse) e nelle cocciute scelte dei singoli. Qui emerge il sistema Trento: passa a zona e corre sfruttando il proprio atletismo. Non crolla mentalmente sul 27-15 ma ribatte colpo su colpo e finisce per vincere in maniera comoda, raggiungendo anche i 12 punti di vantaggio (58-70 al 36'), capeggiata da un Hogue monumentale (23 punti, 7 rimbalzi e 9 falli subiti). Si torna sul parquet di Assago sabato sera: Milano non può permettersi di sbagliare.