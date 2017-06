Basket, semifinale playoff: Trento-Milano 88-64

Grande prova della Dolomiti Energia Trento che ha battuto l'EA7 Armani Milano per 88-64 in gara-4 delle semifinali scudetto, ottenendo così un clamoroso 3-1 nella serie. Ora la stagione dei campioni d'Italia uscenti è appesa ad un filo, perché Trento è a una vittoria dalla sua prima finale per lo scudetto, e l'EA7 ad una dall'eliminazione. Alla squadra di coach Repesa servirà vincere gara-5 venerdì a Milano per tenere in vita la serie, ma soprattutto un'autentica impresa, vincere 3 partite consecutive, per raggiungere le finali per il titolo, contro Avellino o Venezia.