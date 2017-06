Basket, rottura Gentile-Panathinaikos: l'azzurro verso l'addio

Dopo poco più di due mesi, l'avventura di Alessandro Gentile al Panathinaikos è già essere la capolinea. Stando a quanto riferito dai media ellenici, infatti, il club ateniese e l'ex capitano dell'Olimpia Milano sono in procinto di separarsi e rescinderanno il contratto.

Arrivato nella capitale greca a fine dicembre, Gentile ha collezionato 8 presenze con i trifogli in Eurolega viaggiando a 3.2 punti e 2.9 rimbalzi di media con il 36% da due e il 20% da tre. Nel campionato greco invece sono 5.7 i punti e 2 i rimbalzi medi siglati da Gentile che però non ha convinto ed è finito ai margini delle rotazioni, fino al mancato utilizzo nella sfida di campionato contro l’Aris.

Il club ha consigliato all'azzurro di trovarsi un'altra squadra e da qui il nuovo clamoroso divorzio dopo quello con Milano e un futuro difficile da immaginare. Per regolamento, l’ex capitano dell’Olimpia, che sarebbe dovuto rimanere al Pana fino a fine stagione, non può tornare nel campionato italiano (se non in A-2) o giocare in un'altra squadra che disputa l’Eurolega, probabile dunque un suo approdo in un altro team europeo che però non giochi l'Eurolega.