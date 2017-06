Basket, revocati alla Mens Sana 2 scudetti, 2 coppe Italia e una supercoppa italiana

L'attesa sentenza è arrivata. Il Tribunale Federale della Federbasket ha revocato alla Mens Sana Siena 2 scudetti (2011-12, 2012-13), 2 coppe Italia (2012, 13) e 1 supercoppa italiana (2013). Questo quanto stabilito al termine del processo sportivo a carico di alcuni dirigenti della allora Montepaschi Siena Basket, dichiarata fallita il 9 luglio 2014, imputati per ricettazione, associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e bancarotta fraudolenta. In sostanza tra il 2011 e il 2014 il club non era in possesso dei requisiti minimi finanziari, a causa della grave crisi debitoria, per proseguire l'attività e iscriversi ai campionati.



Radiati l'ex general manager Ferdinando Minucci, la vicepresidente Paola Serpi e la ds Olga Finetti. Sono stati inibiti gli altri dirigenti Jacopo Menghetti (nove mesi), Luca Anselmi e Cesare Lazzaroni (tre anni ciascuno).



LA SENTENZA

Il Tribunale Federale, riunito a Roma,

- applica al Sig. Ferdinando Minucci il provvedimento della radiazione, con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività federale o sociale nell'ambito della Federazione Italiana Pallacanestro (artt.1 e 59 commi I b e III R.G., art.16 R.G.);

- applica alla sig.ra Olga Finetti il provvedimento della radiazione, con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività federale o sociale nell'ambito della Federazione Italiana Pallacanestro (artt.1 e 59 commi I b e III R.G., art.16 R.G.);

- applica alla sig.ra Paola Serpi il provvedimento della radiazione, con conseguente divieto di partecipare, sotto qualsiasi veste o qualifica a qualunque attività federale o sociale nell'ambito della Federazione Italiana Pallacanestro (artt.1 e 59 commi I b e III R.G., art.16 R.G.);

- applica al Sig. Cesare Lazzeroni il provvedimento di inibizione per anni 3, fino all' 8 ottobre 2019 (artt.1 e 59 commi I b e II R.G., art.15 R.G.);

- applica al Sig. Luca Anselmi il provvedimento di inibizione per anni 3, fino all' 8 ottobre 2019 (artt.1 e 59 commi I b e II R.G., art.15 R.G.); - applica al Sig. Jacopo Menghetti il provvedimento di inibizione per mesi 9, fino all'8 luglio 2017 (artt.1, 2 e 44 R.G., art.15 R.G.);

- dispone la revoca al "Fallimento Mens Sana Basket s.p.a. in liquidazione" degli scudetti relativi alle stagioni sportive 2011-2012 e 2012-2013; le Coppe Italia 2012 e 2013 e la Supercoppa 2013. Attesa la particolare complessità della controversia, fissa il termine di 10 giorni per il deposito della motivazione.

LA POLISPORTIVA MENS SANA: "FAREMO RICORSO"

"C'è grande rammarico: è andata male, peggio di come si potesse pensare. Si tratta di una sentenza assurda e vergognosa". Così il presidente della Polisportiva Mens Sana, Antonio Saccone, in merito alla sentenza di revoca di tutti i titoli vinti nel biennio 2012-2013 da parte della Mens Sana Basket. La Polisportiva deteneva la maggioranza delle quote del club. Per questo aveva tentato di costituirsi nel procedimento della procura federale Fip. "Faremo ricorso ad ogni ordine e grado di giudizio. In primis per il diniego ricevuto alla costituzione nel procedimento e poi contro la sentenza stessa che, ripeto, è assurda e vergognosa", ha concluso Saccone.