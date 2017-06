Basket, primo trionfo di Milano in Supercoppa: Avellino ko 90-72

L'Olimpia Milano trionfa 90-72 contro Avellino nella finale di Supercoppa italiana e, davanti al pubblico del Forum, si porta a casa il primo trofeo stagionale. La squadra di coach Sacripanti lotta su ogni pallone, ma l'Armani Jeans è troppo superiore fisicamente e tecnicamente, vince i parziali di tutti i quarti e conquista la Supercoppa per la prima volta nella sua gloriosa storia.

Repesa deve fare a meno di Raduljica acciaccato, recupera Gentile che parte in panchina e si affida in regia a Kalnietis, mentre Avellino risponde con l'ex Ragland, decisivo nella semifinale con Reggio Emilia, nel quintetto base. Il primo tempo è piuttosto equilibrato, ma alla lunga la fisicità di Milano, che strappa più rimbalzi dei campani, e un Simon in stato di grazia (4 su 5 da tre nei primi 20') portano l'Olimpia avanti di 10 all'intervallo lungo.

Nella ripresa Avellino prova a reagire, ma Milano non abbassa la concentrazione e allunga ancora con Hickman quasi infallibile al tiro e il lavoro di Pascolo e Sanders sotto i tabelloni, alla fine del terzo quarto i padroni di casa sono avanti di 16. Nell'ultimo parziale Milano gestisce, allunga ancora fino al +18 finale e mette la ciliegina su un successo strameritato con la schiacciata dell'Mvp della partita Kruno Simon.

Per la squadra di Repesa, grande favorita per la vittoria dello scudetto, si tratta del terzo trofeo conquistato nel 2016 dopo campionato e Coppa Italia, il modo migliore per iniziare una stagione di grandi aspettative.