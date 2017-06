Basket, playoff Serie A: Milano battuta da Capo d'Orlando

Cominciano con una grande sorpresa i playoff del campionato italiano di basket: la Betaland Capo d'Orlando compie un'impresa epica: il Forum d'Assago diventa terra di conquista della squadra di coach Di Carlo, mentre l'EA7 campione d'Italia esce tra i fischi al termine di una sconfitta inquietante, fragorosa e assolutamente meritata (80-87), al netto di un arbitraggio scadente. La gara-1 dei quarti di finale per l'Olimpia è un vero e proprio incubo: non trova mai ritmo in attacco e non riesce a proteggere il ferro in difesa, dove Iannuzzi fa la parte del gladiatore (18 punti e 8 rimbalzi). Capo d'Orlando gioca leggera, corre e si passa la palla come una squadra; Milano invece appare confusa, è sulle gambe e si muove senza un filo conduttore. Gioca a strappi, perde un'infinità di palloni (ben 23) e non riesce a concretizzare il dominio numerico a rimbalzo (43 a 26). Non le basta nemmeno un Pascolo monumentale (24 punti, 17 negli ultimi 10') e il moto d'orgoglio per recuperare il -15 nell'ultimo parziale, fermandosi al -3 (75-78) prima dello scatto finale decisivo di Capo d'Orlando. Domenica alle 19.30 Milano sarà chiamata al riscatto immediato per non avere le spalle al muro.



Nell'altra sfida della notte comincia bene la serie la Dolomiti Energia di Trento. Sutton e compagni battono infatti il Banco di Sardegna Sassari per 65-55. È stato un successo imnportante, contro l'unica squadra mai battuta dai trentini in stagione tra quelle qualificate ai playoff. Decisivo Gomes (17 punti), ma è stata la forza del collettivo (nonostante le assenze) a fare la differenza. Sassari è crollata nella seconda metà della partita, penalizzata delle proprie percentuali al tiro (6/26 da tre) e sopraffatta dal cambio di ritmo imposto dai ragazzi di coach Buscaglia.