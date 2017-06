Basket, Panathinaikos punito: niente aereo, 1000 km in bus

"Avete perso, dimenticatevi l'aereo". Le virgolette, in realtà, non ci sono, perché quello che ha detto Dimitris Giannakopoulos ai giocatori non è ancora noto. Ma visto com'è andata a finire, possiamo immaginarlo: il Panathinaikos perde 79-61 a Istanbul, contro il Fenerbahce, e va fuori dall'Eurolega fallendo la qualificazione alle Final Four chiudendo la serie sullo 0-3. Un po' troppo, evidentemente, per il presidente.



Giannakopoulos aveva promesso ai suoi giocatori 250mila euro se avessero passato il turno: non è bastato a stimolarli, visto l'atteggiamento remissivo, al di là dei valori espressi in campo. Così il patron del Panathinaikos ha cancellato i biglietti aerei e ha ordinato alla squadra di tornare in bus, Un viaggio lungo 1.097 chilometri. Niente male...