Basket, ottava meraviglia di Milano: Cremona si arrende 76-72

Milano rischia, gioca in modo sbadato, va sotto, ma a tre minuti dalla fine cambia marcia e passa contro la Vanoli Cremona 76-72. Una partita che ha visto l'ultima in classifica mettere in seria difficoltà i campioni d'Italia, anche grazie al nuovo innesto Paul Harris subito protagonista. Milano, probabilmente stanca dalla fatiche europee, non riesce mai a carburare: Gentile gioca sotto ritmo e la Vanoli ne approfitta chiudendo in vantaggio il terzo quarto (53-51) per poi aumentare il distacco fino al +7 (61-54) nell'ultimo parziale. Cremona però si inceppa in attacco sul più bello e l'Olimpia, anche grazie ai tiri liberi, recupera fino a tornare in vantaggio a una manciata di minuti dalla fine. Cremona non molla la presa e torna a farsi sotto a 58" dalla sirena sul 70-70. Finale convulso dove pesano la palla persa di Holloway a 20" dallo scadere e il tiro libero fallito da Harris. Milano chiude 76-72 e centra l'ottavo successo in altrettante partite.