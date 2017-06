Basket: ossigeno Olimpia, Efes battuta in Eurolega

Riscatto dell'Olimpia Milano in Eurolega dopo tre sconfitte consecutive: la squadra di Repesa batte 105-92 l'Efes Istanbul e riprende la corsa verso i playoff a quota sei punti. Una partita gestita bene dall'inizio alla fine, fondamentali i 22 punti di Sanders e i 17 di Gentile che mettono in secondo piano l'ennesima prova difensiva non impeccabile: quasi tutte le volte che Milano va oltre i 100 punti, alla fine porta a casa il match.



Punteggio gestito in modo equilibrato, vedi il 55-49 a metà partita appena dopo il canestro da metà campo di Gentile che infiamma il Forum. Per l'Olimpia grandi accelerate offensive - come il 9-0 al 5' o l'8-0 a inizio secondo parziale - ma anche sbandate in retroguardia che riportano i turchi in partita. Per fortuna di Repesa, Sanders e Gentile hanno mani calde e infilano le triple giuste sino al massimo vantaggio 68-56 al 25'. Nel finale, i biancorossi gestiscono meglio rispetto alla prima parte del match fino al 105-92 finale.