Basket, notte fonda per l'Olimpia: settimo ko in Eurolega

Non si arresta la crisi europea dell'Olimpia Milano, battuta anche dal Barcellona per 89-75 al Palau Blaugrana: le sconfitte consecutive in Eurolega, per la squadra di Repesa, diventano sette (record negativo nella storia del club) e la classifica resta un incubo, certificato dall'ultimo posto in coabitazione con il Galatasaray.



Nessuna reazione dell'EA7 che non ha recepito le richiesta di Repesa, sempre più legato a un filo. Milano non passa mai in vantaggio e crolla subito nel punteggio (18-6) con un atteggiamento inadeguato; a metà del terzo periodo, la partita diventa un allenamento per gli spagnoli. Milano alla fine concede 89 punti e 30 assist all'attacco meno prolifico dell'intera Eurolega (70,15 di media) ed evita il massacro solo grazie alla buona giornata al tiro di Sanders (27).