Basket: Milano vince soffrendo, Repesa infuriato con la squadra

L'Olimpia Milano soffre fino all’ultimo secondo per avere la meglio (100-97) della Fiat Torino: al PalaRuffini vince l’EA7 di Jasmin Repesa. Fin dalle prime battute di gioco Milano non ha mai dato l’impressione di potersi far sfuggire di mano il match, eppure la Fiat di Vitucci ha combattuto alla pari contro un avversario più forte tecnicamente e fisicamente. Il risultato è stato deciso nel finale dalla classe dei milanesi Hickman (11) Simon (16) e Radulica (14). Strepitosa prova dei torinesi Harvey, autore di 25 punti, supportato da Wilson con 20 punti.



A fine partita, Repesa ha alzato la voce: "Tanti pensano solo ai loro punti e non vogliono piegare le gambe in difesa: non voglio mettere il mio nome e cognome, le mie squadre sono conosciute per la difesa. Lunedì allenamento doppio: o piegheranno le gambe o vanno fuori". Il coach dell'Olimpia rincara la dose quando si parla di indolenza: "Se parliamo di indolenza con i contratti che prendono, è una vergogna. Sono straprivilegiati, in una società dove si sta bene e che paga regolarmente. Se qualcuno di loro trova una squadra, può andare via, ma non so se qualcuno però vuole prenderli".



La Grissin Bon Reggio Emilia supera 90-77 la Red October Cantù. Dopo l'overtime esulta anche la Sidigas Avellino che batte 79-77 l'Openjobmetis Varese. Più larga la vittoria di Caserta contro la Dolomiti Energia Trentino (84-67). Vittoria pesante di Pesaro nel posticipo: finisce 84-78 contro Venezia.