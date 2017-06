Basket, Milano stende Venezia: primo posto assicurato

L'EA7 Milano conquista la matematica certezza del primo posto in regular season e il vantaggio del fattore campo per tutti i playoff con quattro turni d'anticipo, sconfiggendo nello scontro al vertice la Reyer Venezia (88-80) e reagendo con orgoglio ai fischi europei di venerdì del Forum.

Una partita spigolosa, vibrante ed intensa che la banda di Repesa porta a casa nel finale grazie ad un Macvan a cinque stelle (20 punti e 6 rimbalzi) e all'energia dell'ultimo arrivato Tarczewski (11 e 5). Per Venezia non basta un parziale di 18-0 tra primo e secondo quarto che non abbatte Milano: i 17 punti di Peric e i 12 a testa degli ex Haynes e Batista sono una magra consolazione.

"Milano ha meritato di vincere - ammette De Raffaele - ma per noi arrivano indicazioni confortanti. Noi siamo stati molto consistenti ma abbiamo sprecato un po' troppo in attacco". Visibilmente soddisfatto Repesa: "Nonostante il black-out siamo rimasti concentrati, non ci siamo innervositi e abbiamo risposto con energia in tutto il secondo tempo. Tarczewski ha fatto buone cose, gli manca esperienza e deve migliorare ma è un ragazzo straordinario e disponibile che si allena tantissimo e gioca molto bene di squadra".