Basket, Milano si aggrappa a Simon e supera Brescia: Reggio stende Venezia, Caserta ok con Pistoia

Quarta vittoria consecutiva in campionato per l'Olimpia Milano, con Gentile e Hickman rimasti a casa per allenarsi (in vista di Eurolega contro Olympiacos e Real Madrid) e un Krunoslav Simon (26 punti) ad altissimi livelli e che resta imbattuta. Brescia riceve comunque gli applausi del pubblico di casa per la reazione dopo la gran partenza dei campioni d'Italia, alla fine è 97-80.

L'Olimpia sembra volerla mettere subito in ghiacciaia con tre triple di Simon e una a testa per Dragic e Raduljica ma poi soffre la rimonta di Brescia che parte da Landry e prosegue nel secondo parziale quando Repesa si arrabbia per le troppe palle perse. Il time out risveglia l'EA7 e allunga sino al +18 con cui si chiude metà partita. A inizio ripresa Milano incrementa ancora a +19 fino al 48-65 che, quasi di blocco, spegne la testa della squadra. Brescia allora si riprende e spera nel miracolo ma è ancora Simon a trovare la tripla della tranquilltà per l'Olimpia.

Reggio Emilia-Venezia 85-79

Terza vittoria in quattro gare per la Grissin Bon che ancora una volta grazie ai suoi italiani (Cervi 19 punti, Aradori 19, Della Valle autore dello spunto decisivo) conquista i due punti superando una Reyer Venezia apparsa sottotono ed aggiudicandosi la prima sfida tra i team considerati, sulla carta, i principali avversari della corazzata Olimpia Milano per la conquista dello scudetto. Partenza a razzo di Reggio che piazza un fulmineo 11-2 (due "bombe" di Della Valle) in due minuti. Dalla parte opposta prova a rispondere Tonut, ma l'intensità biancorossa in difesa è semplicemente mostruosa, i lagunari si incartano e al 7' il tabellone recita 15-6. Sul finire di frazione però, complici molti errori di James e compagni in fase offensiva, la Reyer arriva al -3, su tiro da tre punti, e di tabella, da dietro la metàcampo di McGee. In avvio di secondo quarto l'Umana impatta con una conclusione dalla lunga di Tonut ; da lì il parziale si snoda sostanzialmente in equilibrio, con Cervi (8 punti di fila) in evidenza sulla sponda reggiana, McGee su quella ospite. Negli ultimi secondi però, ancora con Cervi in evidenza, Reggio si costruisce un piccolo bottino e all'intervallo lungo ci va con cinque lunghezze di margine. Al ritorno sul parquet la Grissin Bon prova a prendere il largo spingendosi fino al +9, la Reyer prova a parare il gancio, ma due "bombe" consecutive di Aradori e una schiacciata in contropiede di Lesic spediscono i padroni di casa al massimo vantaggio (58-46) all'8. Margine che i biancorossi mantengono sino alla conclusione del periodo. Gli ultimi dieci minuti partono con un ritmo di gioco più alto rispetto ai precedenti, si susseguono i canestri da una parte e dall'altra, sicchè il distacco resta inalterato e a metà tempo Reggio guida 75-63. I lagunari abbozzano una reazione tornando a -6, ma così come aveva dato il via alle danze, Della Valle le chiude con 5 punti di fila ("bomba" piu' liberi) rispendendo la truppa di De Raffaele a un -13 da cui non riesce a riprendersi.

Pesaro-Avellino 55-60

La Sidigas Avellino passa agevolmente sul campo di Pesaro, (55-60) legittimando le sue ambizioni di vertice. La Consultinvest replica le due sconfitte consecutive precedenti, reggendo il confronto soltanto per metà gara (28-27). Lo strappo decisivo, infatti, arriva in apertura di terzo quarto. Un paio di missili dall'arco del solito Ragland e altrettanti pick and roll con Fesenko protagonista (nell'unico sprazzo di particolare efficacia) e Avellino, col doppio play in campo, confeziona il parziale di 10-0 che gli consente di portarsi sul 30-39 al 24', quanto basta per presentarsi in vantaggio nel rush finale, dopo oltre metà gara in perfetto equilibrio, soprattutto per gli errori al tiro di entrambe le squadre (40% per Pesaro e 34% per gli ospiti al 20'). Pesaro però ha la forza di rientrare con gli unici tre punti di Jasaitis, 44-47 al 35', ma allora ci pensa Leunen (46-55 al 37') a chiudere il conto con un altro paio di missili dalla distanza. Strepitosa la prova di Ragland (21 punti con /15 al tiro, 4/4 ai liberi 6 palle recuperate e 5 assist), ben contornato da Leunen (14 punti con 4/7 dall'arco) mentre tra i pesaresi si salvano solo Harrow e Jones, troppo poco per spaventare gli irpini.

Torino-Cremona 85-82 dts

Torino torna alla vittoria battendo Cremona 85-82 dopo un supplementare. Eppure, nonostante i due punti messi in cassaforte che tengono inviolato il PalaRuffini, la prestazione della Fiat è stata decisamente a due facce: un primo tempo esplosivo, una ripresa “leggera”, in cui ha permesso alla Vanoli di rientrare soprattutto grazie ad una difesa non all’altezza. Finisce 85-82 e paradossalmente a Cremona non resta che mangiarsi le mani: sotto di 18 al 19’ (48-30), il quintetto di coach Pancotto ha rimesso in piedi la partita in una ripresa dominata. Al 40’ il tabellone segna 74-74 e per Torino sarebbero dolori, non fosse per la bravura dei suoi uomini di maggiore esperienza, a partire da Peppe Poeta che ha messo dieci punti preziosi subendo anche nove falli. Il finale thrilling è 85-82 ma coach Vitucci deve dare una bella registrata alla propria squadra, soprattutto in vista della prossima trasferta a Brindisi, domenica prossima all’ora di pranzo, quando la Fiat sarà chiamata a cercare di rompere il ghiaccio anche lontano dal PalaRuffini

Varese-Brindisi 91-81 dts

La Openjobmetis Varese ha conquistato - con il punteggio di 91 a 81 - due punti in maniera un po' rocambolesca, riaprendo una partita sostanzialmente già chiusa a favore dell'Enel Brindisi che a una manciata di secondi dalla fine guidava con tre punti di margine. Il tiro della disperazione di Kangur, che a filo di sirena del tempo regolamentare ha scaraventato la palla senza troppe pretese verso il canestro avversario, ha mandato però le due squadre al supplementare e nell'overtime Varese ha spazzato via gli avversari, evidentemente sotto choc, con un parziale di 11-0. Varese sotto 15-22 alla prima sirena, 33 a 40 alla seconda, e ancora in svantaggio 52-56 al terzo periodo ma poi al quarto si arriva 76-76. Nel supplementare Brindisi ha le gomme a terra, Varese scatta avanti con un break di 11-0 (87-76 al 43') ed e' quanto le basta per conquistare i due punti in palio.

Trento-Capo d'Orlando 85-76

Terza vittoria consecutiva per la Dolomiti Energia Trento, che piega in casa la Betaland Capo d’Orlando per 85-76: in un match segnato dagli alti e bassi di entrambe le squadre, i bianconeri hanno saputo dare alla partita il proprio ritmo, grazie a una prestazione solida a rimbalzo (37 a 28 per i padroni di casa) e a un attacco equilibrato che ha mandato ben sei giocatori in doppia cifra. Capo d’Orlando mette in difficoltà la difesa dei trentini sfruttando al meglio il proprio asse play-pivot (Fitipaldo 13 assist, Delas 19 punti), ma insegue nel punteggio per tutti i 40’ e non riesce a piazzare il break decisivo nel finale di match.

Cantù-Sassari 90-69

Vittoria schiacciante per Cantù contro Sassari. I brianzoli controllano la gara fino al terzo quarto poi dilagano nell'ultima frazione. Inizia bene Cantù che va a + 5 nei primi 4 minuti. Il nuovo play Waters fa 3/3 al tiro e Travis porta i brianzoli sul massimo vantaggio (+ 7 al 7'). Il primo quarto se lo aggiudica Cantù con un +5 al tabellino. La seconda frazione si apre con 5 falli fischiati a Cantù in 60 secondi. Tensione e confusione per i padroni di casa dopo un tecnico a Pilepic. Sassari ne approfitta, recupera lo svantaggio e al 14' sorpassa Cantu' (34-36) grazie alle penetrazioni in area di Stipcevic. Ma Cantù recupera la concentrazione e, grazie al bel gioco di Pilepic (miglior marcatore con 20 punti) si va negli spogliatoi con un + 2 a suo vantaggio. Il terzo quarto vede Cantù prendere sempre più fiducia. Sassari schiera una zona poco efficace e in attacco non trova organizzazione nel tiro. Cantù vola sul + 13 complice il nervosismo di Sassari, con Savanovic che si fa fischiare un tecnico e esce per 5 falli. L'ultimo quarto è tutto biancoblu. Con una buona circolazione di palla e rimbalzi in attacco, al 34' si porta sul +14. Sassari perde la bussola e sul finale Cantù dilaga.

Caserta-Pistoia 74-65

La Pasta Reggia Caserta si aggiudica 74-65 la sfida degli ex contro la Flexx Pistoia e vola al secondo posto con Trento, Avellino e Reggio Emilia. Nel posticipo della 4/a giornata Sosa dà spettacolo tra i casertani con 15 punti e 6 assist, mentre tra i toscani di coach Esposito, ex allenatore della Juve, brillano proprio gli ex Moore e Antonutti. Primo quarto nel segno di Mitchell Watt, che realizza 9 punti, tra cui una tripla, non proprio la sua specialità, eppure la partenza della Pasta Reggia desta qualche preoccupazione, con Pistoia che dopo poco meno di tre minuti si trova sul +6 (10-4) grazie a due triple consecutive di Moore. Dell'Agnello chiama time out e la Juve torna sul parquet trasformata. Sosa gestisce la palla con talento e velocità, dalla panchina Giuri e Cinciarini lasciano il segno, così Caserta chiude sul +9 (22-13). Czyz, titolare nel secondo quarto, è subito decisivo con quattro punti di fila (27-15). I canestri di Antonutti e di Hawkins danno ossigeno a Pistoia (29-2 1), ma è solo una boccata momentanea. Il team di Dell'Agnello ritorna ad andare a canestro (37-25), nel finale ancora Antonutti, con Petteway, guida la risalita di Pistoia al -7 (30-37), ma Putney con due liberi ristabilisce la doppia cifra di distanza (41-31) che chiude i primi 20'. Terzo quarto in pieno controllo per Caserta, con Bostic protagonista con sette punti. Negli ultimi 2' pero' Pistoia si rifà sotto e chiude sul -4 (50-54). Nella decisiva frazione i locali tornano subito sulla doppia cifra di vantaggio con Sosa e Cinciarini (62-50), poi Giuri realizza il canestro del 71-63 in risposta ad Hawkins. Caserta non rischia più e ottiene la terza vittoria stagionale.