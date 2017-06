Basket: Milano (ri) vince su Avellino, bene Venezia

Due settimane dopo la finale di Supercoppa, l'Olimpia Milano concede il bis al Forum e vince nuovamente contro Avellino, sua grande rivale del momento, nell'anticipo domenicale di mezzogiorno. La Sidigas è brava a rimanere in partita fino agli ultimi possessi (80-75 a -1'44"), ma deve arrendersi allo scatenato McLean (16 punti per lui), che nel finale firma i canestri della sicurezza. Oltre alla positiva prova dell'ala americana, per Milano, che viaggia a punteggio pieno dopo due giornate, le buone notizie arrivano anche dalla prova orgogliosa di Gentile, capace di un'ottima reazione dopo un brutto inizio.

Milano ritrova Raduljica ma non Kalnietis, ancora costretto ai box. L'avvio è tutto dei padroni di casa che volano sul 22-12 con due bombe di Simon, ma la Sidigas, che ha un buon contributo da Fesenko, prima ricuce e poi sorpassa con le triple di Ragland e Cusin: al 20', però, guida Milano sul 40-38. Nel terzo periodo arriva lo strappo dell'EA7: break di 13-0 con una grande difesa e una serie di canestri in contropiede, Avellino va fuori giri, Gentile nel quarto periodo firma il massimo vantaggio sul +16 , ma quando la gara sembra finita la Sidigas rientra fino al -5 prima dei decisivi canestri di McLean.

Nelle altre partite di giornata, vittoria di Venezia più complicata del previsto: Capo d'Orlando si arrende 84-69 solo dopo aver tenuto botta nel primo tempo. Cantù perde il derby 56-76 contro Brescia ed è una doppia notizia visto che la seconda sconfitta in campionato per Kurtinaitis che fa da contraltare al primo successo della neopromossa lombarda. Varese vince facile su Caserta 93-74, bene anche Trento (90-77 su Cremona nonostante i 24 punti di Holloway e i 19 di Tuner). Emozionante, invece, Torino-Pesaro con i padroni di casa che vincono con un grande ultimo quarto - 38-18 - e approfittando della rimonta firmata White-Wright: finisce 83-79. Il posticipo va a Pistoia, 89-81 su Brindisi, primo successo stagionale in rimonta per la The Flexx che recupera dopo un bruttissimo inizio (2-18), recupera nel terzo quarto e vince definitivamente nel quarto finale.