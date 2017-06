Basket: Milano fa filotto, solo Reggio in scia

Sono gli italiani di Reggio Emilia a rispondere alla domanda che va pià di moda nel campionato di basket, e cioè chi è e chi probabilmente sarà l’avversaria vera di Milano nella volata scudetto. La squadra vicecampione converte la sfida di Avellino in un prolungamento della semifinale-playoff 2016 perché finisce come allora, con una vittoria per 86-81 che diventa concreta nella ripresa quando si scatena il talento, tecnico ma anche balistico, di Della Valle, che arriva fino a 22 punti con 6 su 8 nel tiro da tre.



Ed è qui, sul più 14, che praticamente la Grissin Bon vola via, malgrado i 40 punti della coppia Green-ragland che provano a rientrare in partita ma Della Valle, Cervi ed Aaradori non fanno sconti e nella giornata delle vittorie casalinghe di Venezia contro Pistoia e di Capo d’Orlando contro Cremona e dei colpi esterni di Varese a Pesaro, di Caserta a Cantù e di Brescia a Brindisi, Reggio appunto può quindi tenere, a -2 in classifica, il passo di Milano che, dopo la sgridata di coach Repesa e la vittoria in coppa con l’Efes Istanbul, batte al Forum Sassari 86-77 con i 17 punti di Radulica e la solita prova di compattezza e di equilibrio.



La Dinamo non si disunisce mai e rimane sempre in partita con l’ariete dei 25 punti di Johnson-Odom. Ma per battere quest’Emporio Armani, alla settima vittoria su sette in campionato, occorrono risorse tecniche ed atletiche che la concorrenza non possiede.

Edoardo Grassi