Basket, Milano chiude la serie: semifinale con Trento

Milano raggiunge Trento nella semifinale scudetto. L'Olimpia passa in trasferta con Capo d'Orlando 77-62 aggiudicandosi la serie e completando il lavoro iniziato col piede sbagliato perdendo gara 1.



L'Olimpia vince la terza partita in fila, evidenziando soprattutto la maggiore profondità della panchina, pur accusando qualche sbandamento di troppo soprattutto nell'ultimo periodo. L'inizio, infatti, è tutto del quintetto di Repesa che non ha alcuna difficoltà a costruire un primo vantaggio rassicurante tanto da doppiare gli avversari dopo 10 minuti.



Il vantaggio continua a crescere grazie all'ottima difesa milanese e alle alte percentuali in attacco. Il punteggio raggiunge il vantaggio massimo nel terzo periodo sul 56-34. La partita sembra ormai finita, impressione forse insinuata anche nella testa dei giocatori milanesi che staccano la spina. Capo d'Orlando alza l'intensità e riesce addirittura a portarsi a -11.



Nell'ultimo quarto i padroni di casa infiammano il palazzetto. Milano non segna neppure un punto per i primi 4 minuti e 23 secondi, c'è addirittura l'illusione di una rimonta storica, invece Macvan e Cinciarini spengono l'entusiasmo. Il serbo diventa così miglior marcatore con 15 punti, seguito da Pascolo a quota 12 e Simon a 11. Capo d'Orlando saluta il campionato, ma esce tra gli applausi, l'olimpia continua la sua corsa per difendere il titolo conquistato un anno fa.

Gabriele Cattaneo