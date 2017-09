Basket, l'Olimpia vince la Supercoppa Italiana: Venezia ko

L'Olimpia conquista la sua seconda Supercoppa italiana battendo 82-77 Venezia sulle ali di Theodore: il playmaker americano - alla fine meritatamente mvp - realizza 29 punti e dà lo strappo decisivo alla partita soprattutto a inizio secondo tempo. La Reyer prova a rientrare in gioco nella seconda parte ma nel finale ci pensa Goudelock a mettere in bacheca la seconda Supercoppa della storia di Milano. E per Simone Pianigiani è subito un rientro vincente in Italia.



Nel primo tempo i giochi a due dell'Olimpia mettono in crisi Venezia, è sempre Theodore ad orchestrare il tutto: segna e serve i compagni e porta i suoi a +12 ma a fine secondo quarto la Reyer si riprende fino al 40-39. Milano si aggrappa al mvp, Venezia risale fino al 61-61 ma nel finale esce Goudelock che porta Pianigiani a +8 fino al 82-77 finale.