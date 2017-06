Basket, grande Olimpia al Forum: Maccabi ko

Sorride il debutto in Eurolega all'Olimpia Milano. Il Maccabi Tel Aviv è battuto nel Forum di Assago (99-97) con una grande prova, sbavata solo da qualche paura in un finale pieno di tensione. Una partita in cui gli attacchi dominano le difese, tra strappi, reazioni di orgoglio e un ultimo periodo in debito di ossigeno.



Servono cuore saldo e mani morbide per scrollarsi di dosso un Maccabi che impone ritmi tremendi e non crolla mai sotto i colpi di Macvan (18 punti), le sportellate di Raduljica (15) e la potenza di Gentile (12). Così a salire in cattedra è Hickman (22, la metà nell'ultimo quarto), specialista di Eurolega e grande ex di serata: tripla per il +10 di una tranquillità apparente (93-83), sequenza pressoché perfetta ai liberi (8/11) e una stoppata imperiosa a 20" dalla fine quando il fiato del Maccabi soffia forte sul collo dell'EA7.



Una rimonta che si spegne sul ferro di di Landesberg, deviato in qualche modo alla sirena da McLean. Repesa soddisfatto: "Ci tenevamo a partire bene per dimostrare che siamo qui non solo per competere, ma anche per vincere". Alessandro Gentile invece punta il dito sul calo finale: "E' andata bene, ma non possiamo permetterci momenti di buio del genere contro avversari di questo livello".