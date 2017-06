Basket, Gentile sulle orme del padre: c’è l’accordo col Panathinaikos

Una foto pubblicata da Alessandro Gentile (@alegentile5) in data: 15 Dic 2016 alle ore 04:23 PST

Alesandro Gentile è un nuovo giocatore del Panathinaikos, definito il passaggio in prestito fino al termine della stagione. L’accordo, a cui manca solo la definizione dei dettagli, è stato concluso a Milano in un incontro tra il presidente dell’Olimpia Livio Proli, il giocatore, il papà Nando (che giocò ad Atene dal 1998 al 2001) e il suo procuratore Riccardo Sbezzi.

L’Armani ha accettato l’offerta del Pana, con cui Gentile debutterà in Eurolega nella prima giornata del girone di ritorno, nel derby contro l’Olympiacos, il 5 gennaio. I greci volevano inizialmente che l’azzurro si liberasse dal contratto che ha con Milano fino al 2018, ma quando è stato chiaro che a queste condizioni non si sarebbe mai fatto l’accordo, hanno virato sull’idea del prestito, con un’offerta congrua per rilevare una parte del contratto di Gentile da qui alla fine della stagione.