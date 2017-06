Basket, Gentile ha deciso: stagione finita, si allena da solo

It was an honor to play for such a big club like panathinaikos... I want to thank all the fans for the support and the team for giving me this chance... I had the chance to meet many good people and great players ... short time but great memories.. I wish nothing but the best for the rest of the season... thanks to everybody.. good luck Un post condiviso da Alessandro Gentile (@alegentile5) in data: 7 Mar 2017 alle ore 06:20 PST

“È stato un onore giocare per un club così grande come il Panathinaikos. Voglio ringraziare tutti i tifosi per il supporto e il club per avermi dato questa chance. Ho avuto la possibilità di conoscere grandi persone e grandi giocatori... È stata un’esperienza breve ma piena di ricordi. I migliori auguri per il resto della stagione, buona fortuna”. Con queste parole Alessandro Gentile mette la parola fine, attraverso il proprio profilo Instagram, all'avventura in Grecia, dove era sbarcato a Natale in cerca di rivincite.

Rivincite che non sono arrivate e ora Alessandro torna al punto di partenza, a Milano, ma non per giocare. Stagione finita per l'esterno azzurro, che dopo una breve vacanza si allenerà da solo nella palestra del Lido che l’Olimpia gli metterà a disposizione (il contratto che lo lega a Milano scade a giugno 2018) per arrivare pronto agli Europei estivi. Messina non gli ha chiuso le porte nonostante un’annata da dimenticare e quella con la maglia azzurra potrebbe essere l'occasione migliore per rilanciarsi.

A proposito di Nazionale, per l’ex capitano dell’Olimpia è arrivato anche l’incoraggiamento del presidente della Fip Gianni Petrucci: "Sono legato alla famiglia Gentile. Tutti i grandi campioni hanno attraversato momenti particolari, gli sono vicino sapendo che uno dei suoi obiettivi resta la Nazionale. Ale è un talento e lo invito a guardare al presente e al futuro con ottimismo".