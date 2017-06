Basket, Ettore Messina ct dell'Italia fino all'Europeo 2017

“Ettore Messina sarà il Commissario Tecnico della Nazionale Senior Maschile a EuroBasket 2017. Prosegue dunque il rapporto, iniziato nel novembre del 2015, tra l’assistente allenatore dei San Antonio Spurs in NBA e la Federazione Italiana Pallacanestro“. Con questo comunicato la Federbasket conferma ufficialmente il 57enne tecnico siciliano sulla panchina della nazionale italiana.

Nonostante la grande delusione per la mancata qualificazione alle Olimpiadi di Rio, Messina viene dunque confermato alla guida del team azzurro: “Una logica continuazione. Ringrazio il presidente Petrucci e la Federazione per la fiducia, coach Popovich e RC Buford degli Spurs per la disponibilità. Si riparte per fare il miglior lavoro possibile in vista dell’Europeo”, ha dichiarato Messina.

L’obiettivo è dunque la 39ª edizione dell’EuroBasket, in programma dal 31 agosto al 17 settembre. La fase a gironi della manifestazione si svolgerà nelle città di Istanbul, Helsinki, Cluj e Tel Aviv, mentre le fasi finali si disputeranno a Istanbul. Il prossimo 22 novembre previsto il sorteggio dei gironi.