Basket, estasi Trento: stritola 102-82 Milano al Forum e vola in finale

L'Aquila Trento fa l'impresa e plana in finale scudetto per la prima volta nella sua storia con pieno merito. L'EA7 Milano invece chiude una stagione da psicodramma con l'onta dell'ultima sconfitta casalinga (82-102) per il 4-1 che chiude la serie e apre i processi di un'estate che si annuncia caldissima: Repesa è a un passo dall'esonero al termine di un'annata costellata di troppe delusioni per essere salvata da una Supercoppa e da una Coppa Italia.



La squadra campione d'Italia uscenter costruita per vincere tutto con un sontuoso budget da 20 milioni, si trova a chiedersi il perché di un'eliminazione netta contro una bella cenerentola costata circa un quinto. Non si salva nessuno dall'incubo, con giocatori - Cerella a parte - che trotterellano sul parquet. Trento invece sogna, è una squadra in missione che ha in Sutton la sublimazione del lavoro e della fatica (26 punti).

REPESA: "ACCETTEREI ESONERO MA SO DI AVER DATO TUTTO"

"Non sento che la mia avventura all'EA7 Milano sia giunta al capolinea, anzi. Ma se la società dovesse decidere diversamente, accetterei un esonero. Io stasera andrò a casa e potrò guardarmi allo specchio: so di avere commesso degli errori ma so di avere dato tutto". Il coach dell'EA7 Milano Jasmin Repesa tiene alta la testa dopo l'eliminazione dai playoff contro Trento (4-1): "Chiedo scusa ai tifosi e alla proprietà ma non cambia nulla. Non possiamo avere scuse per avere mancato il risultato che non è stato soddisfacente rispetto alle aspettative. È stato un anno molto stressante, si deve andare avanti e analizzare gli errori". Grande gioia invece negli occhi di Maurizio Buscaglia, allenatore di Trento: "Siamo stati incredibili. Siamo stati una squadra, un'unica maglia bianca in difesa e in attacco".

PROLI: "USCITI SENZA ONORE E ORGOGLIO"

"Dispiace uscire senza onore e senza orgoglio. Ma non voglio giudicare i ragazzi, in questi due anni abbiamo vinto tutto. Se ci sono stati degli errori, sono stati miei". Così il presidente dell'EA7 Milano Livio Proli commenta l'eliminazione della sua squadra dai playoff dopo la quarta sconfitta patita con Trento: "Con Repesa ci troveremo con calma e valuteremo il da farsi. Ma la stagione non è sufficiente. Ci siano esposti ad una figura imbarazzante".