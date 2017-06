Basket, Datome torna in Italia per sfidare l'EA7: "Ormai sono una big"

Partito benissimo dopo aver disputato (e perso al supplementare) la finale dello scorso anno, il Fenerbahce vive ora un periodo difficile in Eurolega e arriva a Milano per la sfida con l'Armani senza potersi permettere ulteriori errori. Il giocatore simbolo della squadra di Obradovich è Gigi Datome, che non nasconde di temere la sfida del Forum: "Partita molto difficile - ha detto l'azzurro - Milano è una squadra che può contare su un attacco in grado di far male a chiunque. Sarebbe molto importante riuscire a vincere in trasferta, dato che in questa Eurolega il fattore campo sta contando moltissimo. Ogni vittoria esterna rischia di valere doppio”.

A proposito delle Scarpette Rosse, Datome si è soffermato anche sul caso Gentile, che il compagno di Nazionale ha voluto difendere a spada tratta: "Un destino che accomuna tutti i grandi i giocatori, qualsiasi cosa vada storta vengono sempre attaccati - ha detto il giocatore sardo - E' davvero esagerato quello che gli sta accadendo – ammette Datome - Per tutto quello che ha fatto per Milano Ale merita rispetto. E del credito".

Dopo una stagione che sarà estenuante con il doppio impegno campionato-Eurolega, si profila un’altra estate di super lavoro con Euro2017. Sulla strada dell’Italia ci saranno Israele, Lituania, Germania, Ucraina e Georgia: “È difficile parlarne adesso - ha ammesso Datome - anche perché non si conoscono le condizioni in cui le squadre arriveranno a questo appuntamento. Credo che come obiettivo ci si possa porre, al momento, quello del passaggio del girone, dato il vissuto delle ultime manifestazioni”.

Infine una battuta sul suo futuro (sul contratto c'è già un'opzione per l'anno prossimo): “Ragiono anno per anno - ha detto Datome - E voglio contesti in cui posso essere felice e realizzato come giocatore e come uomo. A Istanbul si sta benissimo e ho trovato tutte queste condizioni. Avevo la possibilità di tornare in Nba o anche di venire a Milano, ma ragionando su quello che fosse meglio per me, ho deciso di restare al Fenerbahçe. Sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo e per ora il mio obiettivo è solo vincere con questa maglia”.