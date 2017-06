Basket, Datome perde la scommessa social: giocherà con gli amatori

"Hey @GigiDatome, quanti retweet devo fare per far si che tu venga a giocare con la mia squadra per una partitella?". Tutto è partito da questo tweet di un giocatore di una squadra del CSI, campionato amatoriale di basket. L'ala del Fenerbahce e della Nazionale italiana ha risposto, forse pensando a uno scherzo: "Diecimila!". Detto, fatto: in tre giorni il tweet ha superato i 10.000 retweet così Datome non ha potuto far altro che pagare la scommessa e mantenere la promessa.



"Manterrò la parola e verrò nel bergamasco per una partitella con la sua squadra.‬ ‪Vista la bella risposta mediatica spero che verrete numerosi, e che potrete essere allo stesso modo collaborativi anche nella raccolta fondi che ho in mente di organizzare nel giorno della partita. Sia la data che l'ente benefico sono ancora da stabilire (direi verso metà luglio)" ha scritto l'azzurro su Facebook, che quindi ha preso la palla al balzo anche per fare un po' di beneficenza.

LA SCOMMESSA

Hey @GigiDatome, quanti retweet devo fare per far si che tu venga a giocare con la mia squadra per una partitella? — Pablo Escopub® (@Whiskastz) 9 aprile 2017

LA RISPOSTA