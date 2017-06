Basket, Datome come Harry Potter: arrivano gli auguri della Rowling

Un finale di partita troppo infuocato. Gigi Datome e il suo Fenerbahce domenica scorsa giocano il derby sul campo del Galatasaray, vincono di misura 79-75, e scatenano la rabbia dei tifosi del Gala, che al fischio finale lanciano accendini, monete e tutto ciò che trovano verso i giocatori del Fener.

Uno degli oggetti colpisce Gigi Datome procurandogli una ferita a forma di saetta alla testa, molto simile a quella provocata da Voldemort al piccolo Harry Potter nella saga firmata da J.K.Rowling. E così ecco il colpo di genio di Datome, che su Twitter scrive: “Ragazzi, taggate me e la Rowling con la foto, è l’unica opportunità che ho di conoscerla. #avvantaggiamocidaciò”.

Guys, please tag me and @jk_rowling with the picture, it's the only chance I have to know her. #letstakeadvantageofit — Gigi Datome (@GigiDatome) 12 marzo 2017

In poco tempo arrivano oltre duemila retweet, tra cui quelli del compagno di squadra Bogdan Bogdanović, e così l’immagine del Datome-Potter arriva anche alla famosa scrittrice britannica. E poco dopo ecco la risposta della Rowling: "Gigi, ho appena visto. Per la cronaca, non c'è bisogno di farsi un taglio sulla testa a forma di saetta per conoscermi. Guarisci presto".

.@GigiDatome Just seen this! For the record, nobody needs a lightning-shaped cut to the head to meet me. Get well soon x #donttrythisathome https://t.co/22VoQkUErv — J.K. Rowling (@jk_rowling) 13 marzo 2017

"Grazie JK, con amore da uno dei tuoi milioni di fans. Sei la benvenuta alle partite del Fenerbahce". Presto forse ci sarà anche un incontro, intanto Datome ha vinto anche fuori dal campo.