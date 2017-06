Basket, Coppa Italia: Milano-Sassari sarà la finale

Ancora una volta EA7 Milano e Banco di Sardegna Sassari si contenderanno la Coppa Italia di basket: appuntamento domenica, con inizio alle 18, al Palasport di Rimini. È l'esito delle due semifinali di sabato: l'EA7 Emporio Armani Milano, infatti, ha battuto Reggio Emilia con il punteggio di 87-84 (22 i punti di Sanders), mentre Sassari ha piegato la resistenza di Brescia (77-70, con 15 punti di Lacey).



In Romagna andrà in scena la stessa finale di due stagionifa, ma anche una nuova sfida fra le squadre che si sono aggiudicate le ultime tre edizioni del trofeo. Nelle file di Milano, oltre a Sanders, ottime le prestazioni realizzative di Pascolo (14) e Raduljica (9). I 14 punti di Aradori non sono bastati a Reggio Emilia, i 15 di Lacey invece si ai sardi, cui non ha potuto opporsi un Landry da 20 nelle file della formazione bresciana, uscita sconfitta.