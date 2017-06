Basket, clamoroso all'Olimpia: Gentile addio, finirà la stagione all'estero

Svolta clamorosa in casa Olimpia Milano. L'ex capitano Alessandro Gentile chiuderà la stagione all'estero, ad annunciarlo lo stesso club attraverso un comunicato congiunto a firma del giocatore e del presidente Livio Proli: "In data odierna il Presidente della Pallacanestro Olimpia Milano, Livio Proli ed Alessandro Gentile comunicano di aver concordato una soluzione che a breve consenta al giocatore di concludere la rimanente parte della stagione 2016/17 presso un altro club.

La società Olimpia ringrazia Alessandro per il grande contributo apportato in tutti questi anni, augurandogli di poter trovare un percorso più consono alle sue aspettative ed al suo potenziale.

Alessandro Gentile a sua volta ringrazia di cuore il sig. Giorgio Armani per l’opportunità ricevuta in questi anni nel suo progetto cestistico di Milano, la società Olimpia per il percorso agonistico fatto insieme e per i successi conseguiti, nonché tutti i tifosi dell’Olimpia per il grande affetto dimostratogli in questi anni".

Tra oggi e domani, il cui contratto scade nel 2018, saluterà la squadra in attesa di trovare una sistemazione, molto probabilmente in una squadra di. La decisione comune è maturata, su entrambi i fronti, nelle ultime ore ed è stata ratificata nel primo pomeriggio. Dopo essere stato il più giovane capitano della storia del club, Gentile lascerà quindi momentaneamente Milano dopo 6 stagioni, 2 scudetti, una coppa Italia e una Supercoppa. In attesa di capire se a fine stagione le strade di Gentile e dell'Armani si divideranno definitivamente.