Basket, Cerella a Premium: "Fiducia per l'Eurolega"

L'entusiasmo, la presenza scenica e la grande simpatia di Bruno Cerella hanno invaso Premium Sport: l'argentino dell'Olimpia è venuto a trovarci e ha parlato della stagione che attende Milano. Prima però, un doveroso ritorno sulla Supercoppa italiana appena vinta: "Siamo molto felici per questa vittoria, che è meritata anche per l'ottima prestazione. Segno che il precampionato è stato affrontato nel modo migliore". Cerella ha poi parlato del campionato italiano: "Avellino e Reggio Emilia saranno le rivali più pericolose, anche se credo che Milano abbia un organico e un'alchimia di squadra super. Ci saranno momenti duri, sarà una stagione lunga ma sono fiducioso".



Stesso discorso per l'Eurolega: "Ci sono squadre con budget e affiatamento superiori, tipo Real Madrid e Barcellona, ma vogliamo riportare Milano in alto anche in Europa. Bisogna lavorare e crederci". Per questo, serviranno molto i nuovi rinforzi: "Mi ha colpito molto Raduljica: è alto 2.10 metri e pesa 130 chili ma in campo si muove come un ballerino".